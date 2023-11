Jessica Bueno, señalada por su amistad "muy especial” con Luitingo antes de ser expulsada de ‘GH VIP’

La relación de Jessica Bueno y Luitingo ha hecho saltar todas las alarmas. Es más que evidente que su sintonía se ha disparado en los últimos días. Desde la vuelta del cantante a 'GH VIP' la pareja se ha mostrado más próxima que nunca, compartiendo momentos muy íntimos que no han pasado desapercibidos. Una proximidad que ha desatado todo tipo de comentarios, fuera y dentro de la casa de Guadalix. Prueba de ello fueron los últimos comentarios de Carmen Alcayde que hicieron estallar a la modelo como nunca antes la habíamos visto. Antes de la expulsión de Jessica del 'reality' de Telecinco, su amigo le ha entregado una emotiva carta en la que ha dejado por escrito todo lo que siente hacia ella. La tensión entre ellos es tal que la madre de la ex de Kiko Rivera ha optado por no pronunciarse sobre el tema en la última gala. Loli ha preferido sentarse entre el público y no con el resto de familiares de los concursantes. "Cuando salga, ya se defenderá ella y explicará lo que tenga que explicar", ha sentenciado. Con sus palabras, la mujer ha refrendado algo que la propia Marta Flich, ya ha confirmado.

El contundente cuestionamiento a Jessica Bueno de la persona menos esperada

“Si eso es amistad es muy, muy especial…”, ha sido lo primero que ha dicho Marta Flich nada más entrar a la gala de 'Gran Hermano VIP'. La flamante presentadora del 'reality' no ha podido contenerse por lo que ya es casi una obviedad. Con sus palabras, ha cuestionado sin lugar a dudas la relación que han mantenido Jessica Bueno y Luitingo dentro del programa. Su cercanía ha explotado esta última semana ante el miedo de que la exmiss España salga expulsada de la casa de Guadalix, como ha sucedido. De hecho, el cantante ya se atreve a calificar sus sentimientos hacia su compañera "de amor". Tanto es así que le ha dedicado, incluso, los versos de una canción. "Sígueme, te daré mi corazón. No me mates, por favor", le ha cantado a Jessica antes de su marcha, visiblemente afligido. "Todo es muy complicado, Luis", le contestaba ella.

Luitingo se ha derrumbado tras conocer la noticia de la expulsión de Jessica. Aprovechando su despedida, le ha entregado una sentida misiva. “Estés donde estés, brillarás. Solo con tu saber estar. Cruzarás la puerta hacia la libertad...", le ha escrito. Tras leerla, la novia de Pablo Marqués no ha podido evitar emocionarse, consciente de que su paso por la casa de Guadalix se ha acabado. Y con él su oportunidad de seguir compartiendo con su nuevo y especial amigo. No es la primera vez que este le escribe para dejarle constancia de lo que piensa de ella. A todo esto, cabe resaltar que Pilar Llori, la exnovia del intérprete de 'Chico perfecto', está siendo testigo de esta incipiente relación y no le está sentando nada bien. Una postura que evidencia que ella también ve lo que la propia Marta Flich ha señalado de forma tajante en el plató de 'GH VIP'.

El nuevo e inédito cuestionamiento por parte de la presentadora de 'Gran Hermano VIP' a la "amistad" de Jessica Bueno y Luitingo llega días después del rotundo consejo que le dio a esta su madre. Loli entró en la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con su hija después de meses separadas. La mujer trató de darle seguridad a la sevillana, reforzando el mensaje de que "todo está bien" en el 'mundo real', tal y como lo dejó. Una postura lógica teniendo en cuenta que, a estas alturas del 'reality', lo que menos necesitaba Jessica era una mala noticia que le alejara del premio final. "Pablo ahí está en casa, todo bien, perfecto. Tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda", le contestó su madre cuando la modelo preguntó por su chico.

"No quiero hacer nada que os decepcione", añadía Jessica, muy preocupada por lo que pueda pensar la gente de su amistad con Luitingo. Loli no pudo contenerse y le contestó algo que los incondicionales de 'GH VIP' no dejaron pasar. Una alusión, a su entender a esta cuestionada relación. "Pues escúchame, la 'manita relajá", le pidió la mujer, muy enfática, sin poder incidir en el tema. "Sí que debes dormir un poquito más separada", añadía cuando creía que los micros no la escuchaban. Unos consejos que ya no vienen al caso tras la expulsión de su hija.