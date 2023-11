Jessica Bueno sigue inmersa en su concurso en 'GH VIP' ajena a lo que pasa fuera. Desconoce completamente la repercusión que está teniendo su relación con Luitingo. Más aún, la cantidad de mensajes que está recibiendo su chico, Pablo Marques, por este motivo. Un aluvión de comentarios que le han obligado a dar un golpe en la mesa y echar mano de sus redes sociales para reivindicar el buen estado de su romance con la modelo. "A todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar", sentenciaba sobre el último acercamiento que ha tenido su chica con su compañero en la casa de Guadalix. Tanto es el cariño que este último le tiene a la madre del hijo de Kiko Rivera que le ha mandado una carta. La reacción de Jessica al leerla en alto ha vuelto a avivar los rumores sobre su relación con el cantante.

Luitingo a Jessica Bueno: "Te mereces toda la felicidad del mundo"

La vuelta de Luitingo a 'GH VIP' gracias a la repesca tiene a la casa de Guadalix revolucionada. Tras el tenso rencuentro que mantuvieron él y Jessica Bueno después de desvelarle lo que estaba dando de sí su relación fuera del 'reality', el cantante le ha mandado una extensa carta. La misiva de dos hojas no escatima en elogios hacia su compañera, lo que ha vuelto a reavivar los rumores de acercamiento entre las partes. "Cada cierto tiempo nacen en esta bonita y difícil vida personas especiales. Fuiste la suerte de ser una de ellas. Te mereces toda la vida del mundo, toda la felicidad del mundo y todos los momentos buenos del mundo", ha leído Jessica en alto.

Muy sorprendida por las palabras del concursante, la sevillana no ha podido evitar emocionarse y llorar de alegría. La propia Lara Álvarez, presentadora del 24 horas de 'Gran Hermano VIP' le ha preguntado por su llamativa reacción que ha pillado por sorpresa incluso a ella. Jessica ya ha reconocido en varias ocasiones que, aunque lo suyo es solo una amistad, "él consigue hacer que me olvide de los malos momentos". Unas declaraciones que los seguidores del concurso no dejan de señalar, junto con su más que evidente buena sintonía con Luitingo.

"Tu carisma y tu esencia tienen un valor incalculable"

Pero ahí no ha quedado la cosa, porque a la carta todavía le faltaban párrafos por salir a la luz. "Tu carisma y tu esencia tienen un valor incalculable. Así que ya sabes. Sé tu misma, sé feliz. Vive como te dé la real gana, que de verdad te lo mereces. Aquí un detalle y una carta de una persona que estará agradecida de por vida de haberte conocido. Gracias por todo. Te quiero. Luitingo. Vive y disfruta", ha seguido leyendo en alto Jessica Bueno.

A continuación, Lara le ha señalado que tenía un regalo de su compañero. La novia de Pablo Marqués ha abierto el presente delante del resto de concursantes del 'reality' de Telecinco. Se trataba de una colonia, pero no cualquier colonia, sino la misma que usa Pilar Llori, exnovia de Luitingo. Una conciencia que, lógicamente, ha desatado la ira de Llori. Jessica ha querido quitarle leña al asunto y le ha agradecido el gesto al cantante. "He ido con mi madre a comprarla", ha respondido Luitingo en 'shock'.