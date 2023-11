Al descubierto la estrategia de Jessica Bueno para ganar 'GH VIP'

La participación de Jessica Bueno en 'GH VIP' está dando mucho de que hablar. La modelo lleva semanas siendo la gran protagonista del 'reality' de Telecinco mientras ella, ajena a los comentarios, sigue disfrutando de su paso por la casa de Guadalix. Su íntima relación con Luitingo la tiene en el centro de la polémica mientras su novio, Pablo Marqués, no para de dedicarle gestos de cariño desde el "mundo real". Hay quienes creen que entre los dos concursantes hay solo una bonita amistad. Sin embargo, cada vez hay más señalamientos sobre su visible sintonía que deja muchas dudas en el aire sobre sus sentimientos mutuos. Una controversia que se ha potenciado, más si cabe, tras salir a la luz la estrategia que estaría siguiendo Jessica para ganar 'Gran Hermano'.

Las palabras de Jessica Bueno con las que ha destapado su estrategia en 'GH VIP'

Ha sido Álex Caniggia el responsable de señalar el método que estaría siguiendo Jessica Bueno para proclamarse ganadora de 'Gran Hermano VIP'. Desde su expulsión disciplinaria por la pelea que mantuvo con Gustavo, el argentino no falta a las galas del programa para comentar todo lo que sucede dentro de la casa. Pero ya sea en plató o fuera de él, lo que está más que claro es que no se calla lo que piensa. Esta vez ha echado mano de sus redes sociales para señalar a la ex de Kiko Rivera. Para él, su participación en el concurso deja mucho que desear y así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores.

Todo se ha desatado después de que una usuaria de Twitter se hiciera eco de una declaración de la ex Miss España. "Nunca me salgo de mi línea para que no me critiquen”. Esta es la frase que le ha servido a Álex Caniggia para argumentar la estrategia que está siguiendo su compañera. Esta es: tratar de evitar los conflictos a toda costa y seguir una línea de comportamiento en segundo plano para quedar bien frente al resto.

Las duras palabras de Álex: "Espero que la gente no se crea eso"

"Es una falsa, hipócrita, finge ser algo que no es para ganarse al publico. Qué falsedad. Espero que la gente no se crea eso”, le ha dedicado Álex a Jessica Bueno en sus redes sociales. Un contundente alegato que deja clara su radical opinión sin medias tintas obre la que era su compañera en la casa de Guadalix. Para él, la estrategia de no cazar conflictos está haciendo avanzar a la novia de Pablo Marqués en el concurso de Mediaset, cada vez más cerca de la gran final.

Sea como fuere, la modelo se ha convertido en una de las concursantes más fuertes de la casa, a propósito o a pesar del 'trío amoroso' que protagoniza con Luitingo y Pilar Llori. Recientemente, esta destapó en pleno directo la verdadera relación de Jessica y su novio. "Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo… y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó", se sinceró Pilar, dejando al resto de concursantes muy sorprendidos con esta dura confesión que pondría en tela de juicio su romance con su chico.

Desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra en Madrid, Pilar no para de hablar de la modelo y Luitingo, con el que mantuvo una relación. Sus compañeros más afines no dudan en escucharla y en criticar las actitudes de ambos, que han preferido hasta ahora mantenerse ajenos a la polémica que ha suscitado su estrecha relación.

Mientras tanto, en el plató de 'GH VIP', Ion Aramendi se dirigió a la defensora y tía de Jessica para conocer su opinión. Y ella fue más que clara: "Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él", indicaba la defensora. Respecto a si cree que la relación entre su sobrina y Luitingo podría ir más allá, la tía de Jessica ha sido tajante: "Yo he estado hablando con Susana y me dice que no se ve igual. Yo lo vuelvo a reiterar y yo sé que ahí no va a pasar nada".