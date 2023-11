Jessica Bueno abre su corazón a Luitingo: "Contigo estoy feliz"

Jesscica Bueno lleva semanas siendo protagonista de la actualidad por los momentos que está protagonizando en 'GH VIP'. La modelo recibió una gran noticia hace unos días con la entrada de su amigo Luitingo, que fue repescado. Su entrada le ha permitido volver a ver a su amiga, a la que incluso se ha declarado. Ella, sin embargo, le ha dejado claro en más de una ocasión que son solo amigos. Sin embargo, el hecho de que estén pasando horas y horas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, nos está permitiendo ver momentos que podrían hacer ver que hay algo más.

Hace apenas unas horas, Jessica Bueno y Luitingo mantenían una conversación de lo más sincera, en la que la modelo le decía al cantante lo feliz que es cuando está con él: "Contigo me río tanto que no pienso tanto... ósea que contigo estoy feliz, estoy riéndome y divirtiéndome, y no estoy en plan tan triste y preocupándome y pensando cosas...", le declara la modelo mirando a los ojos al cantante.

Luitingo, sorprendido por las palabras de Jessica Bueno, solo es capaz de decir: "¡Bravo!". Y añade: "Yo también. Ya está que os voy a comer a los dos. Para, para". Jessica lo mira con una sonrisa en su rostro y le dice: "Por eso cuando se tonta tanto cuando estás mal. Si tú estás mal, todos los que están a tu alrededor que te quieren, también están mal", le ha terminado diciendo. Hay que destacar de este momento que han protagonizado en el baño que Luitingo tenía su mano derecha sobre la pierna de la modelo. Un gesto muy cariñoso que no ha pasado desapercibido.

Este es el momento en el que Jessica Bueno abre su corazón a Luitingo

Jessica: "Contigo estoy feliz, estoy riéndome y divirtiéndome y no estoy plan tan triste" #GHVIP15N 🔴 https://t.co/jdJoYpRqSx pic.twitter.com/XYxdhcCbu0 — Gran Hermano ( @ghoficial) November 15, 2023

Pero no es el único momento tan tierno que han protagonizado. Jessica Bueno y Luitingo están pasando mucho tiempo juntos tras la vuelta del cantante a la casa, algo que está alterando mucho a la modelo. En un momento de relax dentro de la casa, Luitingo no ha dudado en cantar una canción a la modelo: "Y no te olvidaré, ni con quinientas vidas nuevas, me llevaré en la piel tus huellas", empezaba cantando Luitingo. Pero no se quedaba ahí. Y es que seguía cantando: "Y no te olvidaré, por más que el corazón me duela, por más que la pasión durmiera, sonreír a la gente y llevarlo por dentro, y nadie lo sabrá yo viviré el momento, en el que nuestro baile lo envidiaba el viento. Será nuestro secreto. Que tú no me quieres de la misma manera que yo... Que tú no lo sientes, que te arde el corazón. Tú sientes diferente...".

Mientras tanto, Jessica lo miraba con una sonrisa sin poder parar de mirar al cantante: "¿Tú de que te ríes?", le preguntaba Luitingo. "Que es muy bonito...", respondía la modelo. "Tú también", le ha dicho el cantante. Unas horas después, durante la hora de la comida, Luitingo se ha acercado a la sevillana y le ha dicho: "La música enamora, tú eres consciente, ¿no?". Jessica ha buscado de alguna manera una cómplice y le ha señalado a Susana lo siguiente: "¿A que era bonita la canción? ¿De quién es?".