Sale a la luz la declaración íntegra de Jennifer Hermoso ante la Justicia

La victoria de España en la final del Mundial de Fútbol Femenino ha traído mucha polémica consigo en los últimos meses. Pese a que las jugadoras españolas lograron imponerse a Inglaterra en el partido, la gesta quedaba empañada por el beso que Luis Rubiales daba a Jennifer Hermoso en plena celebración Un gesto que daba la vuelta al mundo en cuestión de minutos y que ha caído en manos de la Justicia, razón por la que ‘Código 10’ ha hecho pública la declaración íntegra de la deportista en los tribunales.

El programa de Nacho Abad ha tenido acceso al testimonio de Jenni Hermoso al completo. Un momento en el que la joven no ha podido evitar derrumbarse al tener que describir, con todo lujo de detalles todo lo que vivió aquel 20 de agosto, y también los días posteriores: “Estábamos en la final, en la ceremonia de entrega de medallas de la final. Me ponen la medalla. Saludo a la Reina, la abrazo a ella y a la hija. El siguiente era Rubiales. Lo que le digo es: ‘La hemos liado’. Él pega un brinco sobre mí, yo me mantengo firme para sostenerlo. Me dice: ‘Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti’ y ya no recuerdo nada más. Fue cuando me puso las manos en la cabeza y me dio el beso. Me bajé de la tarima y me fui con mis compañeras”, ha relatado la jugadora.

Su versión dista mucho de la quedaba el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol en una rueda de prensa, en la que se negaba a dimitir y aseguraba por activa y por pasiva que fue una acción consentida: “No fue consentido. Me sentí no respetada ni como jugadora ni como persona (…) En ese momento estaba en el shock de esa celebración, un hecho histórico que nos ha costado trabajo a todas. Era alguien de confianza. No pensé que utilizaría ese momento para hacer algo así. Yo no tuve tiempo de reaccionar, fueron segundos”, se sinceraba la deportista ante la Fiscalía, visiblemente conmocionada por la tensión de la situación.

Artículo en elaboración