Este viernes, el plató de ‘Ya son las ocho’ ha contado con la presencia de un nuevo rostro. Ivonne Reyes se ha estrenado como colaboradora del programa vespertino que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco. Nada más arrancar su intervención, la presentadora hacía referencia a Pepe Navarro, que fue uno de los primeros personajes en participar en el espacio. «Fue un poco como el bautismo», recordaba.

«Alejandro está muy bien, bello como la madre… Mi hijo está bien y esto no le ha afectado absolutamente en nada. Está trabajando y buscándose la vida», ha contestado cuando se le preguntaba por su hijo. En lo que respecta a sus enfrentamientos con el mítico presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississipi’, está «tranquila». Y apuntaba: «Llevo mucho tiempo tranquila. Han pasado muchísimos años, pero esta es una cosa cerrada a nivel personal. Yo me aparté de todo y dejé el río correr, y ya está».

Sobre la paternidad de su hijo: Pepe «no tiene nada que hacer, ni antes ni después ni con resurrección»

La venezolana lleva décadas reclamando a Navarro la paternidad de su hijo. Una paternidad que ya está reconocida por la justicia, pero que él sigue negando. «Ya está cerrado el caso hace muchísimo tiempo, son muchos años. (Pepe) no tiene nada que hacer, ni antes ni después ni con resurrección», decía. «Lo que se ha dicho y lo que se ha contado hay muchas cosas que no ha lugar: no tiene ni pies ni cabeza». Ivonne está segura de que no existe posibilidad alguna de que haya vuelta atrás en lo relativo a la paternidad de su hijo: «No hay ninguna prueba que hacer porque ya la pedimos como cinco veces en el centro de toxicología. Esta persona no apareció. Tenía tiempo para recurrir y no apareció».

A la caribeña, la actitud de Pepe Navarro le parece fuera de lugar: «Me parece todo muy patético. Es casposo el asunto. He tratado de mantenerme al margen y callada porque no hay nada nuevo que decir. Este asunto es un caso cerrado. Cosa cerrada juzgada».

Ivonne Reyes parecía cómoda en su primer día de trabajo ante las cámaras. Lo cierto es que tiene sobrada experiencia en la pequeña pantalla, a la que ha dedicado toda su trayectoria profesional. Además, hay un detalle que no todos conocen. Es amiga de Sonsoles Ónega. Hace poco, la periodista compartía en las redes sociales unas fotos en las que mostraba sus planes de ocio junto a unas amigas dentro de una sauna. Una de ellas era la exactriz.

Cabe recordar que la guerra mediática y judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro sigue sin tener tregua. Tras una reciente entrevista del presentador en ‘Sábado Deluxe’, volvía a pronunciarse sobre la paternidad de su hijo. «Los tres sabemos lo que hay. Como Terelu bien dijo antes, hay un pequeño grupo que lo sabe todo perfectamente», afirmaba en ‘Viva la vida’. «Él también lo tiene más claro de lo que ustedes piensan. Él sabe perfectamente que es él. No hay nadie más», indicaba, echando por tierra el testimonio de Pepe Navarro, quien negó ser el padre del joven.