‘Supervivientes 2019’ está a punto de dar el pistoletazo de salida y ya ha comenzado a cerrar la lista de concursantes que viajarán hasta los Cayos Cochinos y se enfrentarán a uno de los concursos más difíciles de la televisión. Entre los nombres más sonados está el de Ivonne Reyes, que se encuentra en plenas negociaciones con la cadena para cerrar su oferta.

Leer más: la batalla judicial de Ivonne Reyes y la ex de Pepe Navarro

Ivonne Reyes se encuentra en las negociaciones finales del concurso

Ivonne Reyes habría recibido una suculenta oferta para participar en ‘Supervivientes’, tal y como desvela ‘Jaleos’. La modelo ya estaría al final de las negociaciones teniendo clara su participación en el concurso. De hecho, Ivonne habría hablado con otros concursantes que han pasado en años anteriores por ‘Supervivientes’ para saber cómo es la experiencia de vivir en Cayos Cochinos durante tres meses (si todo sale bien).

Por el momento, ni confirma ni desmiente esta información de forma contundente: “¡Sabéis más que yo! De momento, no hay nada, pero todos los años me llaman. Imagino que seré un buen fichaje cuando me lo proponen. Ya el año pasado estuve a punto de ir. Es de esas decisiones a las que dices no o te lanzas”, ha dicho al citado medio.

Tuvo que ser intervenida por un tumor en el ojo

Hace tan solo unas semanas era ella misma quien confirmaba que debía hacer frente a operación debido a un tumor ocular. De hecho, el pasado 15 de febrero pasó por la clínica Ruber Internacional de Madrid para ser operada del tumor de ojo. “Estoy bien”, fueron las palabras de Ivonne a la salida de la clínica, además de agradecer las muestras de cariño recibidas.

Una operación que Ivonne Reyes quiere olvidar poco a poco. Y quizá este sea el momento perfecto para confirmar su participación y poner tierra de por medio a estos complicados momentos que está pasando. Aunque tendrá que tener el consentimiento médico para poder viajar, debido a que seguirá teniendo que pasar por revisiones médicas tras el duro bache por el que ha pasado. De hecho, su familia está totalmente volcada en ella.

