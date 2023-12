Tras 18 años dando vida a Manolita en ‘Amar es para siempre’ (Antena 3), en el corazón de Itziar Miranda (45) se mezclan un sinfín de sentimientos ahora que la serie llega a su fin. La actriz hace balance con SEMANA de estos maravillosos años en los que ha crecido como persona y como intérprete.

¿Cómo afrontas esta última temporada tan especial?

Con mucha emoción, imagínate, son 18 años en el papel de Manolita. Me ha pasado de todo en esta serie y me llevo unos recuerdos deliciosos.

Compaginar este trabajo con ser mamá de dos niñas no habrá sido fácil…

Yo he tenido mucha suerte porque tanto la productora, Diagonal TV, como la cadena, Antena 3, no solo me han animado a ser madre sino que también me han acompañado. Durante los dos primeros años pude traer al plató a mis hijas para poder hacer lactancia a demanda con ellas. Me lo han puesto fácil.

Tus hijas han encontrado en ‘Amar es para siempre’ otra familia.

Sí, de hecho, cuando les digo que ha venido el abuelo, me dicen: "¿Pero el de verdad o el de la tele?" (risas). Viven esto con una naturalidad y familiaridad preciosas.

La familia de 'Amar es para siempre'

¿La familia que habéis creado en la serie continuará fuera?

Claro, tenemos un vínculo que traspasa lo laboral y no solo con Manu Baqueiro (Marcelino) y José Antonio Sayagués (Pelayo), que somos familia, sino también con los directores, el equipo técnico, maquillaje, peluquería y muchos de los actores que han pasado por aquí, que son mis grandes amigos.

¿Qué es Manu Baqueiro en tu vida?

Es como un hermano. Nos conocemos mucho, tenemos una complicidad brutal y un cariño que va más allá de una amistad.

¿Crees que este era el momento de acabar la serie?

Algún día tenía que terminar y es un lujo hacerlo en todo lo alto. Esta serie está tocada con una estrella desde el primer momento: empezamos con una audiencia increíble y vamos a acabar de la misma forma. Está siendo un final muy dulce. Es una etapa de la vida que acaba y otra que empieza. Me parece que todo lo que sucede conviene.

La vida después de la serie de televisión 'Amar'

Después de tantos años dando vida a Manolita, ¿te preocupa sufrir ese encasillamiento del que tanto se habla?

Para nada. Desde que empecé en ‘Amar es para siempre’ no he dejado de hacer otras cosas: teatro, series… Nunca he sentido que me hayan encasillado. Además, Manolita es un personaje muy poco encasillado porque la Manolita de hace 18 años no tiene nada ver con la actual. Ha evolucionado mucho.

¿Qué proyectos tienes?

He hecho dos películas ‘Tierra baja’ y ‘Cariñena’, seguimos con nuestra colección de literatura para niños y tengo proyectos muy bonitos.

Estás habituada a levantarte muy temprano debido a tu trabajo en la serie, ¿seguirás con la misma rutina?

Cuando tienes rodajes te tienes que levantar muy pronto, pero yo hasta en vacaciones soy muy madrugadora. Me gusta leerme los periódicos o un libro y empezar el día antes que el resto, ir con ese paso por delante. También es verdad que soy de carga rápida y con pocas horas de sueño tengo suficiente.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Ir a la montaña, esquiar, el cine… También la música clásica; soy embajadora de un festival de música clásica en Panticosa.