Después de varios años en emisión, con cambios de cadena incluidos y cinco temporadas a sus espaldas, la famosa serie, `Vis a Vis: El Oasis´ se despide definitivamente de la audiencia con su último capítulo. Como colofón final, la actriz Alba Flores, que participó en las últimas cuatro temporadas, regresa para poner punto y final a su personaje. Con motivo de esta despedida, SEMANA ha entrevistado virtualmente a una de sus protagonistas principales, la nominada al Goya como actriz revelación, Itziar Castro. La artista ha interpretado durante las tres últimas temporadas al personaje de “Goya”, un papel que le ha dado muchas satisfacciones y que le ha otorgado el reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

“Estoy muy contenta de por fin poder quedar con amigos. Necesitaba socializar mucho más allá de una pantalla”, nos contaba risueña, al inicio de la entrevista. Itziar nos quiso desvelar cómo había pasado estos meses confinada, sin poder quedar con los suyos. La ex profesora de `OT´, se ha quedado con la pena de no poder haber presentado y despedido a la serie que tantas alegría le ha dado como le hubiera gustado. La crisis sanitaria impidió hacer una premier en la plaza de Callao, como era costumbre y aunque guardó la esperanza de que cuando llegara el final poder hacer algo con todos los seguidores, el alargamiento del estado de alarma también ha frustrado todos sus planes. “Me he pasado la cuarentena pegada a una pantalla e iluminada todo el tiempo. He aprovechado para hacer muchas promociones y directos. También he colaborado con muchas ONGS … No he tenido tiempo para prácticamente hacer nada más”. Itziar Castro colaboró recientemente en un directo solidario con la cantante Rosana y donó dos guiones de la serie de `Vis a Vis´ para recaudar fondos a favor de La Cruz Roja. “He estado muy activa y no me ha dado tiempo a aburrirme”, nos explicaba con su particular sentido del humor.

¿Ha sido el personaje de “Goya” el papel de tu vida?

Es uno de los personajes de mi vida y me ha marcado mucho, pero no es el personaje de mi vida. Tengo en mente tres proyectos, que realicé a la misma vez, uno es `Pieles´, que fue un antes y un después en mi carrera, a nivel fama y a nivel industria, el otro es “Goya” de `Vis a Vis´ claramente, porque me dio a conocer a nivel mundial y le estoy muy agradecida al personaje, y el otro es el personaje de `Ana´, que también me dio mucho reconocimiento en países como Argentina.