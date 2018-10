Los concursantes de ‘Operación Triunfo’ aún no saben que se han quedado sin profesora de interpretación. Itziar Castro, la sustituta de los Javis, ha sido despedida de forma fulminante por la dirección del programa y con ello ha comenzado una guerra que promete terminar en polémica. La actriz ya ha tomado cartas en el asunto y su primer paso ha sido publicar un comunicado de prensa en el que pone en entredicho la versión oficial de su despido.

El trabajo de Itziar Castro como responsable de la puesta interpretativa de los triunfitos sobre el escenario ha dejado mucho que desear para los responsable de ‘Operación Triunfo’. Es por ello que han decidido dejar de contar con sus servicios y ponerle sobre la mesa el finiquito. Ella, cabreada, ha tomado la palabra para dejar clara su postura y algunos puntos en los que se ha caído en error, poniendo en entredicho supuestamente su profesionalidad, algo por lo que no está dispuesta a pasar.

La verdad de su despido según Itziar Castro

“Tras las informaciones publicadas en varios medios de comunicación acerca del despido de Itziar Castro del programa ‘Operación Triunfo’ desde su oficina de representación y en nombre de la actriz queremos hacer las siguientes puntualizaciones”, comienzan a explicar en un comunicado de prensa que está haciendo que las redes sociales echen humo.

“La decisión de que Itziar Castro no continúa como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase”, aclaran desde su equipo de representación, desde donde se quiere subrayar también que “ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en él está fuera de toda duda, ya que en estas seis semanas se ha volcado en su trabajo como profesora de ‘Operación Triunfo’”.

Con ello, Itziar Castro quiere dejar claro que el motivo de su despido no es que su agenda esté tan apretada que no pueda desarrollar con normalidad sus funciones en la academia, como así se ha dicho en un principio, porque “no tiene otros compromisos profesionales a los que vaya a dedicarse”. Para la actriz, este despido está injustificado y le provoca un gran dolor: “En 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias, ya que es una luchadora nata y las críticas no son para ella un problema, por que lleva años acostumbrada a ellas”, mantiene.

Además, para despedirse, ha querido tender la mano a la academia y dejar claro que con su trabajo ha cumplido un sueño: “Participar en ‘Operación Triunfo’ ha sido una maravillosa experiencia, con la que ha aprendido mucho como persona y como actriz. Y si volviesen a llamarla volvería a la Academía encantada y haría exactamente el mismo trabajo”.

Se despiden anunciando que no harán más declaraciones al respecto.