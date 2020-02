Rubén, el soltero de oro de ‘La isla de las tentaciones’, ha negado rotundamente haber trabajado como gigoló. El joven se ha sometido a las pruebas de la verdad de ‘La habitación del pánico’, el nuevo programa de Nuria Marín. Allí ha dejado claro que nunca ha comercializado con su cuerpo a cambio de dinero.

«Sí me lo han propuesto»

«Nunca he tenido relaciones a cambio de dinero». Así de rotundo se ha mostrado el exconcursante del ‘reality’ de Mediaset. «Es un tema que le ha afectado a mi familia. Jamás he necesitado tener relaciones por dinero», ha manifestado, indignado. Y es que, tal y como ha relatado, la noticia causó un gran impacto en su entorno. «Tuve que sentar a mi madre y decirle… El problema es cuando le afecta a una madre», añadía.

En su encuentro con la periodista catalana, el exfutbolista ha reconocido que sí le han ofrecido dinero a cambio de sexo. «Sí me lo han propuesto. Han llegado a poner mucho dinero. Más de cuatro mil euros», ha indicado. «Si alguien ha tenido relaciones a cambio de dinero que venga y lo cuente. No tengo que reconocer una cosa que jamás he hecho», ha señalado. El madrileño ha querido zanjar así cualquier duda sobre su pasado, aunque ha admitido: «Si veo que mi madre necesita con urgencia cualquier tipo de necesidad lo haría. Por mi madre siento devoción. Mi madre para mí es todo. Siempre ha estado ahí».

«Fani es buena tía»

Al hacer balance de su idilio con Fani, Rubén ha explicado: «Me gustaba Fani. Otra cosa distinta es que esté enamorado. Es muy buena tía, pero tiene mucho carácter. Tiene muchos altos y bajos». Y no se arrepiente de sus tórridas escenas con la vallecana en las playas de la República Dominicana. «Ese soy yo. Me dejo llevar y lo que tenga que hacer, lo hago. No me tengo que arrepentir de cómo soy. Se ve que no me acuerdo de que hay cámaras. La experiencia está para disfrutarla».