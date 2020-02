Rubén, el soltero que ha hecho caer en la tentación a Fani, empieza a no tener claro hacia dónde va su ‘affaire’ con la vallecana.

«Hay cosas de Fani que me mosquean»

El joven ha mostrado por primera vez sus dudas sobre Estefanía. «Hay cosas de Fani que me mosquean. Tanta tranquilidad…». En una conversación con Fiama se ha abierto y ha explicado lo que siente. «Ella se raya, pero es una situación súper loca», ha comentado la canaria.

«No estoy seguro de Fani al cien por cien»

El concursante tiene reparos sobre lo que pueda pasar en el futuro con la expareja de Christofer. «No estoy seguro de Fani al 100 por 100. Tengo mogollón de dudas. Yo soy muy pasional para estas cosas».

«Me asusta que todo vaya tan deprisa»

«No tengo miedo de tener una relación con Fani, pero me asusta que todo vaya tan deprisa o que ella vuelva a la realidad y que las cosas no sean como aquí». Con estas palabras, Rubén ha dejado constancia de sus más sinceras opiniones. Eso sí, al hablar de ella admite que es la mejor compañía que ha encontrado en Villa Montaña. «La persona que me hace conectar y que me hace activarme es ella».

Las dudas de Rubén se producen justo después de que Christofer haya abandonado el ‘reality’, decepcionado tras su reencuentro con su novia en la hoguera de confrontación. En su cara a cara con su chica, el chileno no pudo soportar ver cómo su novia no solo no se mostraba arrepentida, sino que se reía de la situación. «Siento asco», le espetaba.