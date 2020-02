En la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’, Fani ha decidido abandonar la isla junto a Rubén, el soltero con quien fue desleal a Christofer. Ha asegurado no estar arrepentida de lo que ha vivido en el ‘reality’. Sin embargo, en la hoguera final ha sucedido lo inimaginable: se han visto las caras y el joven ha decidido dejar el concurso solo.

Sobre su ruptura con Christofer: «Me siento libre»

«He terminado una relación de siete años, pero he conectado tanto con Rubén que estar separada un solo minuto de él lo llevo mal. Sin él estoy desubicada, estoy triste». Así explicaba Estefanía Carbajo lo que sentía por Rubén. «Esto es súper raro. Jamás pensé que algo así me pudiera pasar. No quiero cambiar esta felicidad ni lo que siento ahora mismo. Me siento libre. Más que renovada, libre».

No se arrepiente de su idilio con el soltero: «Repetiría al cien por cien»

Después de esta declaración, la vallecana estaba dispuesta a abandonar la República Dominicana con Rubén. «Es un chico súper ambicioso. A Chris nunca lo he admirado y eso es muy importante: estar orgullosa de tu pareja, de cómo lucha, de cómo trabaja. Yo eso no lo tenía. Desde el primer momento Rubén y yo conectamos muy bien». Con una sonrisa de oreja a oreja, Fani se sinceraba con Mónica Naranjo. «Estoy muy contenta. Repetiría hasta mil y hasta el infinito. Repetiría al 100 por cien. Me voy siendo yo».