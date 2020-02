Gonzalo Montoya ha compartido con sus seguidores una reflexión sobre su ruptura con Susana Molina.

«Parece que muchos concursantes no éramos conscientes»

En su cuenta de Instagram, el sevillano ha escrito unas palabras con las que ha hecho balance de su paso por ‘La isla de las tentaciones». «No paro de reflexionar sobre esta frase: “Cada uno sabe lo que tiene en su casa”. Parece que muchos de [email protected] concursantes de @islatentaciones no éramos muy conscientes. ¿Quién es tu [email protected]? Sin duda yo me quedo con el chico que me ponía las cervecitas bien fresquitas», comentaba.

Susana, un «Pokémon» para Gonzalo

Susana y Gonzalo pusieron a prueba su noviazgo en el ‘reality’ de Telecinco en 2019, pero no superaron la prueba. Las inseguridades del joven y sus escarceos con otras chicas de Villa Playa hicieron que Susana se plantease muy en serio el futuro de su relación.

«Quiero hacer cosas que me apetezca hacer. Quiero poner a Gonzalo a prueba y quiero también estar cómoda», confesaba ella antes de arrancar el concurso. Él, por su parte, admitía estar a gusto con su novia. Eso sí, prefería salir de marcha solo en compañía de sus amigos… en vez de «tener un Pokémon al lado».