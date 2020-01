A medida que avanzan las entregas de ‘La isla de las tentaciones’, la tensión sexual entre muchos de sus concursantes aumenta de manera desenfrenadamente. Es el caso de Andrea, la novia de Ismael, que ha pasado su primera noche con Óscar. Así ha reaccionado el joven al ver las imágenes de su chica en la cama con otro.

Andrea pasa la noche con Óscar

Ismael no daba crédito a lo que estaba viendo: Andrea debajo de las sábanas de su cama dando rienda suelta a la pasión con el soltero que la ha enamorado. «Me han traicionado, me ha sido infiel», decía, derrumbado. «Uno no está preparado para ver cómo su novia masturba a otra persona».

«A una persona así no la quiero a mi lado. No me valoraba lo suficiente y me duele ver decepción tras decepción». Fueron las palabras de Ismael, que se mostró indignado y dolido. Todo ello a pesar de que él en Villa Playa ronea sin pudor con Andrea, la joven de Vitoria con la que ya se ha besado.

Parece claro que la pareja está abocada al fracaso. Porque, aunque Andrea ha mordido la manzana, Ismael también va camino de caer en la tentación con la vasca.

Horas después de que Ismael viera a Andrea con Óscar, ésta iba más allá con el rubio. «Pasó lo que tenía que pasar. Ha sido genial. Del 1 al 10: un 11. Por mí, esto cada noche. Él estaba súper arriba, muy intenso, mucho movimiento», contaba a sus compañeras, emocionada.