Apenas unas horas después de la final de ‘La isla de las tentaciones’, donde puso fin a su relación con Gonzalo Montoya, Susana Montoya ha enviado un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. Han sido tantas las muestras de cariño recibido que la joven ha querido dedicar unas palabras a quienes le han mostrado su apoyo.

«Quiero agradeceros el respeto con el que estáis tratando el tema»

«Son días de no parar, aparte de la tensión emocional», ha explicado la murciana a través de Stories. Y así ha recordado su ruptura con el sevillano. «Esto pasó hace tiempo, pero se remueve todo. Quería pararme un segundo para agradeceros todos los mensajes de comprensión, de apoyo», revelaba.

En su video, Susana ha explicado que durante la emisión de la última entrega del reality su cuenta se colapsó. «Anoche se me bloqueó Instagram, no podía acceder a los mensajes. He echado un vistazo por encima y todos son súper bonitos», detallaba. Por lo general, el principal motivo por el que un perfil social se bloquea se debe a lo que los expertos denominan ‘mass following’ y ‘mass liking’. O lo que es lo mismo: que muchos usuarios comiencen a seguirte o darte ‘likes’ de manera simultánea.

Es lo que parece haberle sucedido a la concursante. La escena en la que puso fin a sus seis años de noviazgo con Gonzalo fue una de las más vistas el pasado 12 de febrero: la emisión batió récords de audiencia en la cadena.

Afortunadamente, el bloqueo en su cuenta duró apenas unas horas. Así que al leer los mensajes recibidos, no ha dudado en mostrar su gratitud. «Quiero agradeceros el respeto con el que estáis tratando el tema. En todo momento intenté hacerlo así. Muchas gracias».