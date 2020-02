El último capítulo de La isla de las tentaciones vino cargado de muchos momentazos que pasarán a la historia de la televisión. Fani y Christopher se reencontraron en la hoguera de confrontación donde ambos tuvieron que ver las imágenes de la concursante con Rubén. Unas imágenes que hicieron mucho daño a Christopher y que decidió abandonar República Dominicana sin su pareja, mientras que Fani regresaba a los brazos de Rubén.

Pero lo más llamativo fue la actitud de la joven mientras ambos veían junto a Mónica Naranjo las imágenes que el equipo del programa le tenían preparados para ella. En estas se podía ver a Rubén y Fani derrochando pasión en cualquier estancia de la villa, incluida en la cama, además de escuchar todo lo que le gustaba Rubén a la que fuera pareja de Christopher.

Fani y Christopher salieron separados de La isla de las tentaciones

Mientras veían estas imágenes, Fani no podía evitar sonreír, ya no sabemos si una sonrisa nerviosa o por verse junto a Rubén, con el que aseguró que le gustaba mucho. Lo cierto es que fuera como fuese esta reacción no ha hecho ni pizca de gracia a la audiencia del programa que a través de las redes sociales han criticado a una de las protagonistas de La isla de las tentaciones.

Hemos recopilado algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter, que atacan a Fani. No hemos podido reproducir algunos de los comentarios de los tuiteros debido a las faltas de respeto e insultos hacia la concursante y su actitud.