Esta noche un nuevo programa de La isla de las tentaciones estará presente en muchas de las televisiones de los españoles. El éxito del concurso está haciendo que cada uno de sus protagonistas esté en la primera línea de eventos, actos y de la televisión. El último en acudir a un programa televisivo, concretamente a ‘Sálvame’, fue Julián, uno de los solteros que fue expulsado la pasada semana por las chicas de la República Dominicana.

El valenciano habló de la nula relación que mantiene con Fani a pesar de que fue a la chica a la que le puso el collar en el primer programa. Belén Esteban le ha preguntado que por qué la mala relación después de que Fani quisiera a toda costa que él se marchara de la isla: «Me parecía una mujer madura y con la que más cosas tenía en común. Al principio pensaba que íbamos a cuajar», ha comenzado diciendo.

Julián ha destapado lo que hacía Fani en La isla de las tentaciones

Julián ha querido hablar sobre la actitud de Fani en la villa de República Dominicana y ha criticado ciertos aspectos de la madrileña: «Lo que no me gustó de ella fue la deslealtad (refiriéndose a Christopher). A la hora de decir yo no voy hacer esto, esto y esto… y luego lo hizo», ha seguido explicando. Además, ha querido aclarar que si él hubiera sido Rubén, hubiera esperado para hacer algunas cosas.

Ya en el plató de televisión, ha querido desvelar la estrategia de Fani para conseguir la fama y convertirse en la estrella del programa: «Había muchas veces que estábamos todos, que éramos como una piña y disfrutábamos todos juntos, y sí que es verdad que cuando venía la cámara aprovechaba mucho el momento«, ha explicado.

Los colaboradores del programa han querido saber a qué se refería Julián con esta declaración, a lo que él ha respondido: «Cogía a Rubén y le decía «vámonos para aquí» o «vámonos para el otro» teniendo la conciencia de que la cámara iba detrás«, ha sentenciado en ‘Sálvame’.