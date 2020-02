Ismael ha decidido poner punto y final a su noviazgo con Andrea en ‘La isla de las tentaciones. La pareja ha tenido un intenso cara a cara en la hoguera de confrontación. Allí han tenido la oportunidad de ver las imágenes de ambos: ella, siendo infiel a su chico con Óscar en Villa Montaña; él, flirteando y besando apasionadamente a la otra Andrea. Ninguno de los dos ha superado el encuentro y han roto.

«Como pareja me ha fallado»

«Andrea para mí es un bonito recuerdo. Me quedo con lo bueno. No quiero guardarte rencor. Como pareja me ha fallado». Con estas palabras, Ismael ponía punto y final a su idilio con su novia. Minutos antes había visto videos de ella en la cama con Óscar. «Parece un campamento porno al ver esas imágenes», decía el joven, dolido.

Ella, por su parte, explicaba los motivos que la empujaron a los brazos del soltero. «Me da pena haberme dado cuenta de esta manera. Vine pensando que él podría ser el hombre de mi vida, pero lo miro y no siento lo que sentía antes», admitía. «Mientras he estado contigo no he estado con nadie más», le recordaba a Ismael. «Él muchas veces me ha intentado frenar y por eso hemos llegado a este punto, porque él me ha cohibido en muchas situaciones».

«¿Realmente te gusta este chico? «, quiso saber Ismael. «Sí, con él me siento 100% yo. Me gusta. Si no no hubiese hecho todo lo que he hecho», le respondía Andrea.