El último programa de La isla de las tentaciones nos ha dejado con ganas de más. En el final del episodio vimos el supuesto destape por parte de Susana Molina a Fiama, quien habría organizado un montaje con su novio, Álex, y Julián, uno de los tentadores de las chicas. Susana le contó a su compañera que conocía todo y esta entró en cólera.

Vimos a una Fiama descontrolada, llorando a lágrima viva, gritando a los cuatro vientos y con una reacción desmesurada criticando a su novio mientras se hacía la maleta y amenazaba con abandonar el programa. La concursante aseguró que ella no conocía sobre la supuesta estrategia que habían elaborado antes de entrar a La isla de las tentaciones, mientras que había tomado la decisión de dejar a su novio e incluso, si fuera necesario, la isla.

El momento en el que Fiama llora desconsoladamente

Los internautas de Twitter no entendieron la actitud de Fiama y recibió un sinfín de críticas. Ella, muy avergonzada por su comportamiento, ha querido explicar qué le pasó durante la noche en la que perdió los papeles. Lo ha hecho a través de sus Stories de Instagram, donde se muestra muy arrepentida por todo lo que hizo.

«Este es el único vídeo que voy hacer respecto a esto porque tampoco me puedo poner a dar explicaciones. Hay que seguir viendo los capítulos, así que bueno… Solamente me voy a reír de mi parte de absoluta payasa y películera porque hoy entiendo que me pongan a parir», comienza diciendo.

Fiama ha eliminado otros mensajes en el que aseguraba que «estaba borracha». «Lo admito claramente. Tenía un pedo de esos melancólicos. Madre mía, lo siento. De verdad os prometo que me quiero morir. Tenía una película montada, me creía que estaba en pasión de Gavilanes. Qué horror y que verguenza. Y lo que queda», decía en el mensaje que ha eliminado de su cuenta pero que los internautas han recuperado.

El vídeo recuperado por los tuiteros