Que Fani y Christofer habían vuelto era un secreto a voces. Sin embargo, lo que no conocíamos hasta ahora son los detalles de su reconciliación. En ‘La isla de las tentaciones’, la pareja ha contado en primera persona qué pasó tras la final del ‘reality’ y qué los llevó a darse una segunda oportunidad.

«Al principio no me quería perdonar»

Ha sido la madrileña la primera en desvelar lo que pasó una vez que regresó de la República Dominicana. «Llegué a mi casa, necesitaba analizar todo. Me di cuenta de que echaba mucho de menos a Christofer. Empecé a llamarle, empecé a escribirle. Le pedí perdón por todo lo que le había hecho. Al principio no me quería perdonar, porque todo había sido muy duro», ha explicado.

«Ha sido un camino difícil, de aprendizaje, pero para mejor», ha contado el chileno. «Tuvimos una conversación, se dio cuenta de su fallo, se dio cuenta verdaderamente de quién es el amor de su vida». El joven ha admitido que «cuando abandoné la isla yo la seguía queriendo».

Fani le pide perdón públicamente a Christofer

Ha sido entonces cuando Fani, en un acto de valentía y de honestidad, se a disculpado de su novio delante de las cámaras. «Sé que me he portado fatal contigo, pero te lo quiero pedir delante de toda España: que me perdones. No quiero que sufras».