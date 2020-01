Después de días disfrutando de su idilio con Rubén, Fani le ha enviado un mensaje a Christofer que ha logrado calmar al chileno.

«Te tengo que dar un montón de explicaciones»

Estefanía Carbajo, la vallecana del ‘reality’ de Telecinco, ha mandado un video a su novio explicándole su delicada situación en Villa Montaña, donde vive su apasionada relación con Rubén. Antes de conocer el contenido, Christofer se mostraba nervioso: «Espero arrepentimiento de corazón. Me gustaría que a pesar de todo siga enamorada de mí».

El mensaje de la madrileña fue breve. «Sé que estás muy decepcionado conmigo, te tengo que dar un montón de explicaciones pero no quiero verte mal. Saca fuerzas. Cuando nos veamos hablaremos y lo entenderás todo. Necesito hablar contigo».

Poco a poco, la joven va a aclarando sus ideas. «Espero que él reaccione», decía. «No está analizando el porqué de la relación. Yo tengo que cambiar cosas pero hay que mejorar muchas cosas». Fani analizaba así los puntos débiles de su noviazgo. «Me siento muchas veces su madre. Necesito un hombre a mi lado. Christofer sigue siendo un niño. Su madre me lo dice muchas veces».

Tras ver el mensaje, Chris se sentía aliviado. «Por primera vez he reconocido a mi Fani. He visto que se arrepiente, que me echa de menos. No justifica el daño que me ha hecho gratuitamente. Necesito que explique, punto por punto, cada detalle de la situación»