Emilio González Gabarre, uno de los componentes de Los Chichos, ha negado rotundamente ser el padre de Fani, de ‘La isla de las tentaciones’.

«No puede decir esto a estas alturas»

El cantante descarta ser el padre de Estefanía Carbajo, la concursante que más está dando que hablar en el ‘reality’ de Telecinco. En su video de presentación previo al arranque del programa, la madrileña aseguraba que su progenitor era «o José, de Los Chunguitos, o Emilio, el de Los Chichos». Sus palabras han hecho mucho daño al artista y a todo su entorno.

«Cuando yo la vi me extrañó. Me dije: ¿Que está hablando? Me molesta por mi familia, por mis hijos y por mi mujer, que es una mujer cristiana. No puede decir esto a estas alturas», declaraba Emilio a la redacción de ‘Sálvame’, que se puso en contacto con él.

Emilio no ha negado haber conocido a la madre de Fani en el pasado. «Sí puede ser que la conozca, que haya venido a un concierto». Y añadía: «He tenido muchas novias, pero no he tenido ninguna fija».

Otra de las afirmaciones de la vallecana es que Emilio le había escrito la canción ‘Mujer cruel’ a su madre. Éste respondía así: «No me acuerdo, puede ser».

La joven ha asegurado también que muchos de sus amigos notan un parecido con el cantante. «Mucha gente me dice: te pareces a él».