«Qué pena me das… en tres días. Qué rápido se te va el amor». Estas fueron las primeras palabras de Christofer en su cara a cara con Fani. «He hecho lo que he sentido. ¿Qué quieres que te diga?», le respondía la madrileña.

Fani: «Necesito un hombre a mi lado»

«He decidido tener la confrontación con Fani porque ya no puedo más. Qué menos que dé la cara y me dé una explicación. Cuando me vea va a abrazar, me va a dar dos besos y me va a explicar el porqué de las cosas», explicaba el chileno poco antes de reencontrarse con su novia en ‘la hora de la confrontación’. La vallecana, por su parte, confesaba: «Creo que Christofer está cabreado, enfadado… No hay que ser muy inteligente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ni yo misma lo sé».

Sin embargo, cuando por fin se han visto las caras ha sucedido algo inesperado. Han sostenido miradas en silencio durante varios minutos. Pero Fani no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento.

«¿En tres días te has enamorado?», le preguntaba Christofer. Fani, fría, le explicó los motivos de su infidelidad con Rubén. «Me he dado cuenta de que no estaba enamorada de ti. Rubén me ha hecho sentir cosas que contigo no las sentía. Llegué aquí siendo como soy contigo. Poco a poco tanto él como la gente de la casa me han ayudado a quitarme ese caparazón».

«Me ha desgarrado el corazón. He sufrido lo que nunca en mi vida. No la veo arrepentida«, se lamentaba el joven». Su novia le echaba en cara sus fallos como pareja: «Tienes un carácter muy apagado. No éramos la pareja perfecta. Necesito un hombre a mi lado, que tome actitudes de hombre, que tenga coraje y no tirar yo para adelante, sino que tiren de mí».