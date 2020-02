3 Recibió multitud de llamadas

«Cuando llega a Madrid me llama. Yo cuelgo, aunque en el fondo quería cogerlo. Al final le cogí la llamada. A pesar de todo… la seguía queriendo. No tardé mucho en cogerle la llamada, a los dos días. Me dijo que estaba muy arrepentida y que necesitaba verme«, explicaba Christofer.