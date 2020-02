Andreína, la guapísima venezolana de ‘La isla de las tentaciones’, ha visitado el plató de ‘Sálvame’, donde ha hecho balance de paso por el ‘reality’ de Cuatro.

«Me pregunto qué fue lo que pasó»

La soltera que casi conquista a Ismael ha detallado cómo vivió su extraño flirteo con Ismael. Ambos jóvenes arrancaron el ‘reality’ con muy buena química entre ellos, pero algo acabó torciéndose por el camino y el novio de Andrea decidió tontear con otra atractiva soltera: la ‘otra’ Andrea, procedente de Vitoria.

«Desde el principio entablamos una conexión bonita. Me llevé el chasco de mi vida. Me preguntó qué fue lo que pasó», ha explicado Andreína. «No entiendo por qué dicen que yo lo acosé porque él me decía a mí y a toda la casa que yo le gustaba». Tampoco entiende los motivos por los que Ismael cambió drásticamente de postura respecto a ella. «Me sentí utilizada y me duele mucho. Me gustaba Ismael y fui a por todas».

Lo que opina de Fani: «Se dejó llevar»

En su entrevista con Jorge Javier Vázquez, la caribeña ha contado lo que piensa sobre la infidelidad de Fani con Rubén. «Pienso que Fani vivió la vida. Vio la oportunidad perfecta. Yo lo haría de otra manera. El problema es que ella se dejó llevar. Imagino que ella actualmente se arrepiente un poco de lo que hizo. La verdad es que después de una relación de siete años le debes respeto a la otra persona», ha señalado.