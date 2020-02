Andrea e Ismael han vuelto a verse las caras. La pareja de ‘La isla de las tentaciones’ puso fin a su noviazgo en la final del ‘reality’ -grabado hace seis meses-. Su reencuentro ha estado cargado de tensión y de reproches por ambas partes.

«Ismael dijo que volvería conmigo»

Andrea ha revelado en el programa que Ismael quiso retomar su relación con ella poco después de terminar el ‘reality’. «Dijo que estaba preparado y que volvería conmigo. No he querido volver con él porque dejó claro que no era de fiar», ha admitido.

Sin embargo, ella ha preferido apostar por Óscar, que la considera «una persona super especial». El malagueño le ha dedicado unas bonitas palabras: «No creía mucho en el amor, pero contigo todo es diferente. Me das confianza». A pesar de la distancia que los separa (él vive en Málaga y ella, en la capital) aún siguen viéndose.

Óscar: «Estoy enamorado de Andrea»

«Tengo clarísimo que siempre actué en base a mis sentimientos», ha explicado la joven al hacer balance de su concurso.

En la actualidad, Óscar siente verdadero amor por Andrea. «Para mí ha sido un descubrimiento y con Andrea voy en serio. Ha sido un regalo porque yo en ‘La isla de las tentaciones’ estaba pasando por una mala racha. Fue un subidón de adrenalina. Estoy enamorado de Andrea», ha reconocido.