La isla de las tentaciones ya ha apagado su última hoguera. Con el último programa seis meses después, las parejas desvelaron en qué punto se encontraba su relación y aclararon las cuentas pendientes que tenían con personas cercanas en la República Dominicana. Uno de los momentos más tensos fue el reencuentro de Ismael con Andrea y con Óscar, que ahora mantienen una relación.

Además, Ismael contó en qué punto estaba su relación con Andrea (tentadora) y aseguró que a pesar de haberse visto en diferentes ocasiones después de la isla, no llegó a enamorarse de ella: «Me afecta, es una persona importante. Después del programa nos vimos pero al final yo ya la había conocido en una situación que no era la apropiada. No llegue a sentir eso que necesitaba pero compartimos tiempo después y muy bien«, ha contado.