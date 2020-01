¿Son las hermanas Alazán tía y sobrina de Fani Carbajo? Ambas cantantes han dado respuesta a las sospechas que ha despertado la concursante más polémica de ‘La isla de las tentaciones’. Les parece «una vergüenza» que la vallecana haya implicado a José Salazar como su posible padre.

Sara Salazar: «Mi hermano no tiene nada que ver con esta historia»

Desde que la concursante de ‘la isla de las tentaciones’ dejó caer que podría ser hija «de Emilio de Los Chichos, o de José, el de Los Chunguitos», España entera se pregunta sin son ciertas las hipótesis de la novia de Christofer. ¿Será realmente hija de la saga ‘Chunguitos? ¿Lleva en el ADN información genética del clan Salazar?

Las Alazán, el dúo formado por Sara y Encarni, hermana y sobrina de José Salazar, respectivamente, ha negado la mayor. «Se ha creado una psicosis y me mandan mensajes de Facebook constantemente. Esta chica no tiene nada que ver con nosotros», decía Sara, hermana de Toñi y Encarna Salazar, las componentes de Azúcar Moreno.

«A mi tío que lo deje en paz»

«Hemos venido a cantar, que es lo que sabemos hacer. Vengo a defender a mi hermano, que no tiene nada que ver con esta historia. Si quiere fama que se suba al carro de Manolo Escobar», decían las cantantes en el plató de ‘Sálvame’.

«A mi tío que lo deje en paz, que él tiene su mujer, sus hijos y sus nietos. Que busque a su padre, que es lo que tiene que hacer», apuntaba Encarni.

El enfado de las dos artistas ante las declaraciones de Fani era mayúsculo. «Mi tío José y su mujer llevan toda la vida juntos, llevan 40 años. Esto es innecesario, no me parece justo. Es un hombre que lleva toda la vida trabajando», se quejaban. «Esta chica no lo tiene claro, ni ella, ni su tía, ni nadie».

Cargan contra Fani: «Busca el interés»

Sara Salazar cree que «ella busca el interés, pero gracias a Dios no le vamos a dar coba porque llevamos toda la vida trabajando y luchando por nuestra música. Es un tema muy delicado y no se puede jugar con esto».