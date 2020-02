‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su final y como no podía ser de otra forma, Cuatro ha celebrado su penúltimo debate sobre el programa. La gran estrella del formato, Fani, ha reaparecido y ha explicado cómo ha vivido su experiencia y cómo está su relación en la actualidad con Christofer. Ante sus declaraciones, Gonzalo, exnovio de Susana, no ha podido evitar expresar cómo se sentía y ambos han protagonizado un tenso encontronazo.

Fani entraba en el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’ temblorosa y cabizbaja. La exconcursante aseguraba que tenía mucho miedo porque tenía que enfrentarse a todo lo que había ocurrido en República Dominicana. «No he visto el programa. Empecé a verlo… hasta hoy. He visto lo que me etiquetaban en Instagram, lo que me comentaba mi familia y los anuncios… Es que no se lo merecía. Me dejé llevar, fui feliz, no pensé en nadie… no sabía el daño que le estaba haciendo. Nosotros cuando entramos ahí no estábamos pasando por nuestro mejor momento… Me dejé llevar mucho por Rubén, me olvidé de Christofer», explicaba con los ojos llorosos.

Ante estas afirmaciones, Gonzalo estallaba y atacaba a Fani. «No te tengo que dar explicaciones«, contestaba la futura concursante de ‘Supervivientes 2020’. «¡Pues sí porque lo he sufrido!», contraatacaba el exconcursante de ‘Gran Hermano’ de manera rotunda. «Pues te jodes«, aseveraba la protagonista de la noche. Tras este cruce de acusaciones, Sandra Barneda medió entre ambos y las aguas volvieron a su cauce.

«Que quede claro que no me enamoré de Rubén, pero sí que es verdad que me gustaba mucho su forma de ser. Las imágenes me dan mucha vergüenza, no las había visto… Christofer lo ha visto, estoy luchando todos los días para demostrarle lo arrepentida que estoy. Estoy sin separarme de su lado y estando con él, todo el día al pie del cañón», proseguía Fani, mientras que Gonzalo resoplaba por lo bajo. Ante la actitud de la expareja de Susana, la de Madrid volvió a contraatacar: «Mi novio está conmigo y la tuya contigo no«.

Después de la tensa discusión, Sandra Barneda quiso saber qué era lo que se escondía detrás de esa mala relación entre ambos. Fue aquí cuando Gonzalo reconoció que él tuvo que ver lo mal que lo pasó el camarero y que «mi amistad tiene una condición y es que no volviera con Fani«. Tras estas declaraciones, comenzó a subir la tensión en plató y la presentadora del debate optó por darle un descanso al joven y le pidió que se marchara a tomar aire.