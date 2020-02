Alejandra Rubio ha vivido su peor noche como colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones’. La hija de Terelu Campos, visiblemente afectada, abandonó el plató del programa de Cuatro después de un tenso enfrentamiento con Kiko Matamoros.

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo reaparecen juntos tras su ruptura

Durante una de sus intervenciones, la nieta de María Teresa Campos no dudó en quejarse de que su compañero no le dejaba hablar cada vez que le tocaba su turno de palabra. «Llevo toda la noche intentando hablar y no se calla, y lo que no voy a hacer es gritar por encima de él«, comentaba.

Tras sus palabras, el colaborador de ‘Sálvame’ le respondió con unas declaraciones que la joven no se esperaba y que hicieron que acabara llorando y abandonando el plató. «Mira dramitas personales no ni guerritas personales menos, si vienes a decirme que te he anulado como colaboradora lo siento muchísimo en el alma, aprende», le respondía.

«Me conoce desde que soy pequeña»

Tras taparse el rostro para que las cámaras no pudieran captar que se había venido abajo, Alejandra Rubio decidió abandonar el plató del programa de Cuatro para tranquilizarse. Tras unos minutos, volvió a sentarse en el sofá y continuó su guerra contra Matamoros. «Me duele porque me conoce desde que soy pequeña. Sabe que esto me está costando mucho y encima me pone trabas», insistía la joven. «No, no, no… Una cosa es que digas que yo hablo mucho y que tú no puedes hablar y otra es que digas que intencionadamente lo haga. He dicho que no voy a entrar en rollos personales», aseveraba el también colaborador de ‘Viva la vida’.