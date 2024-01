Estas son las dos parejas que han abandonado 'La Isla de las Tentaciones 7'

‘La Isla de las Tentaciones’ ha arrancado su séptima edición con más fuerza que nunca. Cinco parejas han viajado hasta República Dominicana para poner a prueba su amor ante diez solteras y diez solteros. Algo que promete no ser en absoluto sencillo para ellos, motivo por el que ya ha podido saberse que dos de los dúos han optado por abandonar la experiencia tan solo unos días después de haberla iniciado.

Alba y Rober, primera pareja que abandona 'La Isla de las Tentaciones'

Alba Casillas y Rober han sido los primeros en poner punto final a su andadura al otro lado del charco. Sandra Barneda ya anunció que las primeras horas del reality estaban siendo sumamente complicadas, lo que nadie podía haber llegado a imaginar es que el novio de la prima de Iker Casillas se rendiría tan fácilmente: “A mí me ha superado y voy a abandonar”, confesaba al reencontrarse con su pareja.

Por su parte, la presentadora intentaba calmar sus ánimos para que continuara con su participación: “Son los primeros días”. Pero el concursante no sentía consuelo alguno: “Yo no estoy preparado para estas cosas, no logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza, la situación me supera. Antes de avanzar algo he decidido tomar esta decisión y espero que mi pareja lo respete”, pronunciaba.

A Alba no le quedaba más remedio que aceptar la decisión de su pareja, no sin antes expresar sus sentimientos: “A mí sí me gustaría continuar un poco la experiencia, hemos venido aquí y tirarlo a medio camino no me gustaría”, aseguraba. Pero ni estas palabras servían a Rober, que ha permanecido en todo momento firme en sus convicciones al querer abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’.

Andrea 'obliga' a Álvaro a poner fin a su aventura en República Dominicana

Como no podía ser de otra manera, las compañeras y los compañeros de la pareja no han podido evitar mostrar su sorpresa al ver que una pareja se iba de República Dominicana sin haber sucedido aún nada que haya puesto contra las cuerdas su relación. La que más ha sufrido la marcha ha sido Andrea, que había encontrado en Alba un gran apoyo y un ejemplo a seguir dada su fortaleza.

Teniendo en cuenta que la joven de 18 años tampoco había empezado la experiencia con el mejor pie a consecuencia de diversos encontronazos con su novio Álvaro, también prefería seguir los pasos de su amiga. Aunque tanto Ana, como Ruth y María estaban disfrutando al máximo de la primera fiesta en Villa Montaña, Andrea no sentía facilidad por integrarse en ella. Por ello prefería subir de nuevo a su habitación para coger el sueño y empezar un nuevo día con más energías.

Tan solo unas horas después, la malagueña recogía sus cosas, las metía a su maleta y optaba por poner el broche de oro a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones’. Sin despedirse de sus compañeras, Andrea se iba de la que había sido su casa durante algunos días, obligando así también a su novio a que hiciera lo mismo.