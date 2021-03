La primera hoguera final ha sido la de Diego y Lola, quienes ambos han tenido que responder a la pregunta más difícil del programa: cómo se marchan de la isla. Finalmente, y como era de esperar, han roto su relación y ambos se han marchado solos de esta aventura en República Dominicana. Al comienzo de la hoguera, Sandra Barneda le preguntaba a Lola cómo se encontraba y cuál era su mayor miedo, ella respondía que «Sé que aquí va a pasar muy complicado. Es una prueba muy muy dura, tengo miedo de hacerme pequeñita a su lado». Después, era Diego quien aseguraba que «yo vengo nervioso y tenso. Yo creo que es Lola la que mas me tiene que ar explicaciones».

El duro enfrentamiento entre Diego y Lola

Diego y Lola se han enzarzado en una batalla de reproches y él le ha echado en cara lo que ocurrió en la hoguera de confrontación cuando aseguraron que seguirían viviendo la experiencia para demostrarse lo mucho que se quería. «Yo cuando llegue a la confrontación me quedé una frase de que dijiste que estabas más enamorada de mi de lo que pensabas. y horas después hiciste lo que hiciste».

Lola le ha respondido y ha revelado que «cuando vine a la hoguera de confrontación venía hecha lío. Me encantó verte de esa forma, me invadió la emoción, los recuerdos y de verdad yo creía que estaba mas enamorada de ti al ver eso pero luego volví a la villa y volvió a nacer la Lola que quiere vivir sus 24 años», decía entre lágrimas. «Me has hecho muy muy feliz pero me ha salido así porque por una vez pensé en mí«. «Te doy las gracias que por una vez que piensas en ti sea para hacerme daño a mi».

A Diego le daba vergüenza la actitud de Lola con Carlos

Tras ver las imágenes de Lola con Carlos, Diego ha asegurado que le daba «vergüenza ajena , la verdad que ver a mi chica hacer eso, me quito el orgullo y te digo que me da vergüenza». Lola se ha defendido asegurando que «he hecho lo de una chica de mi edad se deja hacer. Yo siento que toda mi vida he estado en pareja y me sentí que me he convertido en una señora de 50 años con 24. Siento que tengo que vivir mucho más antes de meterme en una relación tan cerrada. Lo siento por hacértelo a ti».

Lola y Diego han hablado de por qué él no ha dado un pasó más en su relación con Carla, a lo que él ha asegurado que «no lo hice porque yo puse una balanza y tú ganabas por goleada, y sobre todo el proyecto que teníamos en común. Queríamos tener un hijo y formar una familia».

Lola ha asegurado que en esta aventura se ha dado cuenta de «que no estaba enamorada de ti porque sino no te hubiera hecho esto. Yo he estado muy enamorada de ti y no lo he hecho. Lo siento por hacerte daño y hacerlo aquí». A pesar de eso, Diego ha asegurado que no se cree las lágrimas de Lola porque no se arrepiente. Lola lo tiene claro: «Es que no me arrepiento. Lloro porque es una situación que me da pena me duele romper una relación tan bonita como la que hemos tenido. Para mí ha sido una persona importante en mi vida. Lo siento muchísimo por todo lo que me has hecho».

El desenlace

Diego ha decidido marcharse solo de la isla: «Necesito tiempo para pensar en mí y quiero abandonar la isla solo. Espero en un futuro ser un novio completamente distinto, ser más cariñoso y cuando mi novia me demuestre amor, darle el doble». Lola ha tomado la misma decisión: «Yo Sandra mi proceso aquí ha sido para encontrarme a mi misma, que quiero disfrutar una etapa, conocerme, aprender a volar por mi misma, me quiero ir sola».