A pesar de sus respectivas infidelidades, la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad.

Diego y Lola se han visto las caras en la hoguera de confrontación. Allí, el cantante ha podido ver las imágenes de su chica jugando debajo de las sábanas con Carlos, con quien no tuvo sexo, pero con el que se dejó llevar sin control. «Hubo cosas, pero no me he acostado con él, te lo juro por Dios», explicaba la concursante. «Siento decepción y odio, esto se va a la mierda, se va al garete. Tengo que ver qué puedo hacer con todo esto», confesaba su chico.

Lola justifica su infidelidad: «Tenía las hormonas alteradas»

Lola, rota en llanto, intentaba justificarse por todos los medios. «Lo que has visto es un descontrol de mi cabeza. Tenía las hormonas alteradas y casi sin pensar en nadie. Caí en el error de hacerlo sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla, cómo la agarrabas, cómo la besabas, y quizás me confundí por eso».

La pareja no puede estar más en la cuerda floja. Él cayó en la tentación con Carla. Y ella, con Simone y con Carlos. Ahora tendrán que hacer frente a una situación muy delicada para ambas partes. «Espero que estés enamorada de mí, pero nos enfrentamos a algo que es muy difícil. Me he llegado a replantear ciertas costumbres. Sé que me quieres, pero a veces soy culpable de que mis novias o mis amigos me tengan mucho amor y me quieran cada vez menos», detallaba el que fuera Campeón de España de KickBoxing en 2014.

Para el joven no fue nada sencillo ver los vídeos de su pareja confesando su malestar en su relación con él. «Tiene vacaciones en agosto y se va en agosto a Santander con sus padres», se lamentaba la joven ante sus compañeras de ‘reality’. En sus conversaciones, Lola reconocía que el futuro de la mascota Horus que tiene en común con su novio es un factor decisivo en lo que decida hacer en el futuro con Diego: «Me siento muy condicionada por el perro».

«A Diego le quiero mucho»

«Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía… si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo… se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro…él solo es el«, confesaba entre lágrimas a sus compañeras», detallaba. Incluso afirmaba: «Si lo dejo con Diego me la suda mandarlo a la mierda. Lo que más me dolería es mi perro».

Diego reflexionaba sobre los motivos por los que su chica siente algunas dudas: «Ella me conoce y sabe cómo soy. A mí aunque algo me duela mucho no lo demuestro porque es una muestra de debilidad». Lola, al escucharlo, se mostraba satisfecha y así se lo hizo saber a Sandra Barneda. «Esta es la persona que yo quiero ver, la que admite errores,. Yo lo quiero. Siento todo lo que he hecho. Estaba en una burbuja y no sabía gestionar mis emociones. Aunque no espero que me perdones». Diego analiza sus errores como pareja: «Soy una persona fría» «A partir de ahora tanto con ella como con el resto de la gente voy a aprender a no guardar rencor», apuntaba el concursante. «Me siento bien conmigo mismo. Soy una persona que no admite consejos, que no perdona, que no demuestra, que es fría. Son cosas que hay que aprender y que cambiar. Si no ya es demasiado tarde». Lola se rompía al escucharlo. «Me siento muy orgullosa. Tenía miedo de vivir con una persona fría para toda la vida. Tener una persona tan rencorosa a tu lado… Me demuestra que tiene un corazón enorme. Ha merecido la pena equivocarme solo para que ñel encuentre ese lado que no sabía ni que tenía», sentenciaba. «Perdonar y olvidar es algo que me cuesta mucho y es algo que tengo que aprender a a hacerlo», matizaba el joven.

Una vez finalizada la hoguera de confrontación, Lola y Diego han tomado la decisión de continuar con la experiencia de ‘La isla de las tentaciones’, cada uno en sus respectivas villas. Sin embargo, a su regreso a Villa Montaña, Lola no ha tardado en mostrarse nuevamente muy cariñosa con Carlos. ¿Volverán a caer en la tentación?