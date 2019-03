Isabel Rábago estalla en directo y contesta a Carme Chaparro

Continúa la polémica tras el comentario que Isabel Rábago escribió en Twitter sobre el feminismo y que la ha puesto en el punto de mira en unas fechas tan especiales. Y es que el próximo viernes 8 de marzo es el Día de la mujer. Aún así, la colaboradora televisiva no tuvo problema en decir que ella no es “feminista”. Una declaración que ha hecho arder las redes… incluso a Carme Chaparro que le contestó.

Carme Chaparro, en el punto de mira por parte de Isabel Rábago

“No soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea”, fueron las palabras de Isabel Rábago (actual secretaria de comunicación del PP) a las que cientos de seguidores no dudaron en contestar.

Entre las que se encontraban Carme Chaparro, que aprovechó y le espetó: “Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo”.

Isabel Rábago ha contestado en directo a la polémica

Debido a este zasca de Carme Chaparro, Isabel Rábago ha acudido a un conocido programa para contestar en vivo y en directo: “Lo que yo quería decir es que no soy la clase defeminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser; no creo que haya algo más feminista que eso. Además, no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo”, explicaba haciendo alusión a Carme Chaparro pero sin mencionarla en ningún momento.

Y añadía: “Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten. Yo no tolero que se me den lecciones para que se me humille. No voy a pedir perdón, porque creo y lucho por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no de la manera que algunas quieren”, concluía muy enfadada ante las cámaras del programa.

