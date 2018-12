"Yo no voy a desvelar nada, la sentencia es pública y en ella se cuenta que hay un episodio entre madre e hija que acaba en unas diligencias", ha asegurado la periodista Isabel Rábago.

Por todos es conocido que Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, no mantienen ningún tipo de relación. Esta vez ha sido Isabel Rábago la que ha querido hablar sobre este tema y explicar la razón por la que ambas se distanciaron en un momento dado. La periodista realizaba estas declaraciones durante el programa Viva la vida de Telecinco.

Isabel ha señalado que la razón por la que no se ven madre e hija se explica en el auto, un auto que es público. “Yo no voy a desvelar nada, la sentencia es pública y en ella se cuenta que hay un episodio entre madre e hija que acaba en unas diligencias, delante de un juzgado. Hay una condena que no es precisamente para Rocío Carrasco sino para la otra persona que impide que madre e hija estén juntas”, afirmaba. “Más claro imposible”, zanjaba.

Esta nueva revelación que ha dado a conocer Isabel Rábago tiene lugar el día en el que el hijo pequeño del exmatrimonio, David, cumple 20 años. Una fecha marcado en el calendario que ha aprovechado su hermana Rocío para felicitarle a través de las redes sociales. La hija de Rocío Jurado lleva sin tener relación con este desde hace más de dos años. Concretamente cuando este su fue a vivir a Málaga con su padre, seis meses antes de cumplir los 18 años.

La nula relación de Rocío con sus hijos viene de lejos. Rocío Flores siempre se ha posicionado al lado de su padre, Antonio David, quien recientemente ganaba una batalla judicial a su exmujer. La Audiencia Provincial archivaba la causa en la que estaba implicado en un supuesto delito de malos tratos contra esta.

Rocío Flores mostraba su felicidad por esta noticia y aseguraba que finalizaba “una pesadilla”: “Después de recibir muchísimos mensajes felicitándome, os lo cuento. Por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor. Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca”, contaba.

