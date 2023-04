Isabel Rábago carga contra Ana Obregón: "Frivoliza con un tema tan serio que pasa todas las barreras"

Ana Obregón ha confesado que estuvo a punto de quitarse la vida cuando su hijo falleció. Perdió la ilusión y las ganas por salir adelante, por lo que estuvo a punto de tirarse de un piso, un relato que no ha tenido el mismo impacto en todo el mundo. La última en pronunciarse ha sido Isabel Rábago, quien no ha dado total veracidad a sus palabras. "Me parece que frivoliza con un tema tan serio que ya pasa todas las barreras. Con la fantasía que tiene esta señora en la cabeza yo ya no me creo absolutamente nada de lo que escribe", ha dicho la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Tajante y sin pensárselo dos veces, la comunicadora ha revelado que no cree todo lo que Ana cuenta en su libro.

La actriz revelaba en el libro de su hijo, 'El chico de las musarañas', su intento de suicidio, día en el que, por cierto, Alessandro Lequio le salvó la vida recordándole la promesa que le habían hecho a su hijo. A pesar de que hay quien no cree a la actriz, hay otros muchos que sí. Joaquín Prat ha salido en su defensa en directo. "No creo que ella se invente ningún episodio, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella (...) Otra cosa es cómo ella se aproxima a este asunto o escribe sobre él, ahí cada uno podemos tener nuestra visión y nuestras interpretaciones", ha argumentado.

Lo que sí ha dejado claro es que es consciente de que no todas las personas que han pasado como un duelo como el de Ana Obregón lo han vivido de la misma forma. No hay estereotipos marcados y, aunque Ana haya contado su experiencia, no todo el mundo la suscribe. "Yo lo único que he dicho es que hay gente que ha perdido a seres queridos porque se han quitado la vida y no comparten las palabras que escribe Ana en el libro", ha apuntado el presentador. Prat, además, considera que cualquiera que haya pasado por una situación similar "debería de pedir ayuda".

Pero, ¿cuáles fueron las palabras de Ana Obregón para contar su intento autolítico? "Me empiné sobre la barandilla, que no era muy elevada, usando una fuerza desmesurada para pasar una pierna al otro lado. Saltar hacia el abismo era mi única opción de seguir viviendo", escribe Ana en las últimas páginas del libro que acaba de ver la luz. Un terrible final que evitó su círculo: "Llamaron a la puerta. Ana, Ana, abre la puerta por Dios".

Isabel Rábago y su opinión sobre Ana Obregón

Cabe señalar que las declaraciones de Isabel Rábago no son las únicas que ha pronunciado sobre Ana Obregón y su decisión de traer al mundo un bebé con vinculación genética con Aless Lequio. "Me parece todo muy pornográfico [...] Que dé tantos detalles sin la persona que está desaparecida y sin el consentimiento del padre", dijo la periodista, dejando claro que no estaba de acuerdo con su decisión.