Lo que Isabel Preysler no puede soportar de sí misma: "Parezco tontísima"

La entrevista de Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’ ha dejado consigo un sinfín de titulares. La también conocida como ‘reina de corazones’ ha abierto su corazón ante las cámaras para sacar a relucir su faceta más personal bajo la atenta mirada de Pablo Motos y de su hija, Tamara Falcó. Lo ha hecho con motivo de la promoción de su nuevo proyecto en Disney+, centrado en cómo vive la Navidad junto a sus seres queridos. Un documental cuyo tráiler ha proyectado el programa de las noches de Antena 3, provocando una inesperada reacción por parte de la invitada.

Una vez ha finalizado el clip, Isabel Preysler ha tomado la palabra para dar unas sorprendentes declaraciones: “Me espanta escucharme, parezco tontísima. Escucho a esa persona hablando y pienso: ‘Es imbécil’. ¡Y yo no soy imbécil!”, ha exclamado, dejando entrever que no le gusta en absoluto verse a sí misma en la pequeña pantalla. Por su parte, el maestro de ceremonias ha intentado quitar hierro al asunto: “Es la ese, creo”.

El menú navideño de la familia Preysler, al descubierto

Dada la importancia que cobra la Navidad en la vida de Isabel, ella misma ha revelado detalles inéditos sobre cómo pasará esta fecha tan especial en compañía de sus más allegados. La hispanofilipina, Tamara Falcó, Íñigo Onieva, Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus dos hijos tienen previsto viajar hasta Miami para reencontrarse con el resto de miembros de la familia. Allí será donde tengan oportunidad de degustar un menú de lo más variopinto: “Se cena un poquito de todo. Es un menú complicado, Pablo. Pavo, siempre. Normalmente, cuando lo hacemos en Madrid, lo hace el padre de Fernando, que le queda buenísimo”, ha desvelado.

Pero las opciones culinarias de cara al 25 de diciembre no quedan ahí, y Preysler ha contado más minucias: “Se sirve carne, como un solomillo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Julio, que no toma carne… Entonces hay que hacer una pasta y también para los niños. Pero hacemos el pavo con todo, ¿eh? Con el puré de patatas, el puré de castaña… Y con todas las salsas. La de ‘cramberry’, que es típica”, ha zanjado, creando la máxima expectación en torno a su reunión familiar.

Isabel Preysler destapa el consejo que da a Tamara Falcó para que triunfe en 'El Hormiguero'

Para la que fuera esposa de Julio Iglesias, todos y cada uno de sus hijos son una pieza fundamental del núcleo familiar. Para ellos tiene palabras de lo más bonitas y así lo ha reflejado en el espacio de Antena 3, donde ha calificado a la marquesa de Griñón como “la más divertida” del clan. Sus palabras han emocionado momentáneamente a su hija, que en todo momento se ha mostrado muy orgullosa de su madre no solo durante la entrevista. También lo ha hecho mientras ha tenido lugar la tertulia en la que participa, que en esta ocasión ha tenido como invitada de honor a Isabel para hablar de algunos de los temas más candentes de la actualidad. Una sección en la que la entrevistada ha aconsejado a su hija que “intervenga un poco más” para tener más visibilidad.

La socialité se derrumba al recordar su historia de amor con Miguel Boyer

A lo largo de su entrevista, Preysler también se ha emocionado. La ‘reina de corazones’ ha echado la vista atrás a la hora de recordar su matrimonio con Miguel Boyer y los últimos días de vida del economista a consecuencia del ictus que sufrió: “Yo soy fuerte, pero es verdad que solo cuando Miguel se enfermó me di cuenta lo fuerte que era de verdad. Fue muy duro. Había mañanas que yo no me quería levantar de la cama. Que tu vida cambie en 180 grados en unos segundos es tremendo”, ha explicado.

Su relato no ha quedado ahí, y ha expresado como nunca antes el dolor que sintió por aquel entonces: “Que la persona que tú veías de una manera ya ha cambiado y es otra persona es tremendo. Para todos, no solo para mí… Para todos los de la casa fue un cambio tremendo. Miguel estuvo dos meses en la UCI y después dos años y ocho meses en total enfermo”, ha zanjado con mucha emoción. Sin duda alguna, su historia de amor con el empresario nada tuvo que ver con la de Mario Vargas Llosa, ya que ella misma ha asegurado que la ruptura con el Premio Nobel no le dolió en absoluto, y que ahora vive el amor de una manera mucho menos intensa.