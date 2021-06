Tras escuchar una de sus canciones más conocidas, la tonadillera ha echado la vista atrás y ha recordado el motivo por el que estuvo a punto de hacer un parón en la música.

Semana a semana, Isabel Pantoja no duda en mostrar su faceta más personal en ‘Top Star’ y expresar lo que siente con todas y cada una de las canciones que suenan en el programa presentado por Jesús Vázquez. Este sábado, una de las participantes se ha mostrado frente a la tonadillera entonando una de sus míticas canciones, «Hoy quiero confesarme», algo que ha provocado que la madre de Kiko Rivera echara la vista atrás y, emocionada, hablara de su hijo.

Con los ojos visiblemente vidriosos, Isabel Pantoja reconocía que al escuchar cantar a la joven su «Hoy quiero confesarme» le había hecho recordar el momento en el que José Luis Perales le compuso la canción para su álbum, «Marinero de luces», en un momento en el que había perdido al amor de su vida, Paquirri. «Ha salido esa música que para mí es mi vida en ese momento y cuando la he escuchado… me pongo enferma porque te lleva a muchos recuerdos«, cuenta.

Apesadumbrada, la tonadillera insistía en que en aquel momento no pudo permitirse retirarse y dejar de cantar puesto que tenía que seguir trabajando para sacar adelante a su hijo. «Tú te tuviste que retirar para cuidar a tus hijos. Yo intenté retirarme para estar con mi hijo, entonces solo tenía un hijo, y a mi marido y no pudo ser… tuve que seguir cantando», comentaba. Una declaración que despertaba las lágrimas de la concursante y la ovación del público presente en plató.

No es la primera vez que Isabel Pantoja se abre en canal a la hora de hablar de los recuerdos que le evocan las canciones con las que los participantes se presentan en el programa. Hace unas semanas, la tonadillera rompía a llorar al hablar de su madre, doña Ana, y elogiar a su hermano Agustín. En concreto, tras escuchar «Es mi madre», la cantante se tapaba la cara con las manos y comenzaba a llorar. «Lo que me faltaba era escuchar la canción que yo le canto a mi madre. Quiero explicarte que me ha hecho muchísima ilusión que cantes este tema, ni me lo han escrito a mí ni nada. Lo ha hecho un gran artista como es mi hermano, Agustín Pantoja. Él la grabó y yo la canté para ella. Me ha hecho muchísima ilusión, la has cantado con todo el corazón, yo lo paso igual de mal cuando la canto», explicaba con los ojos vidriosos.

Kiko Rivera quiere que su madre acepte que se ha equivocado

Hace una semana, Kiko Rivera se sentaba ‘Deluxe’ tan solo unos días después de ratificar su demanda contra su tío Agustín. En su charla con Jorge Javier Vázquez, el DJ confesaba que al ver que iba en serio, su madre intentó propiciar un acercamiento a través de los abogados. Para que este se produjese, el marido de Irene Rosales puso como condición que la cantante debía entregarle los enseres de Paquirri, algo que la tonadillera se negó a aceptar.

Kiko Rivera está pasando por un mal momento y reconocía que solo quiere que su madre reconozca que se ha equivocado al actuar y tomar determinadas decisión. Él está dispuesto a seguir hacia adelante para conseguir acabar con sus problemas. «Ahora lo que quiere es chantaje emocional, ella conoce algunas partes de mí pero este Kiko no lo conoce. Le estoy pidiendo un gesto de cosas que tienen que estar allí (Cantora), si no me lo da, por algo será, no quiere arreglarlo», sentenciaba.

Sin embargo, sus palabras y su enfrentamiento con su prima Isabel Pantoja le servían para venirse abajo y anunciar su marcha de las redes sociales. A pesar de que desconectó tan solo dos días, el DJ volvió a la carga y volvió a lanzar una pulla a su familia después de enterarse de que su madre estaría haciendo todo lo posible para desheredarle. «Señorita, ocúpese primero de sus problemas y solucione lo que debe, entre otros, a la kioskera. Lo suyo, si es que le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión», decía.