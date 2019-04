Muchas son las voces que se han apresurado a hablar de la exclusiva que ha publicado este miércoles la revista SEMANA, en la que se explica que Isabel Pantoja y Mediaset están negociando a muy altas instancias su participación en ‘Supervivientes’. Ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Nadie se lo esperaba y se puede convertir en el gran acontecimiento televisivo de los últimos años, por no decir de las últimas décadas. No hay duda de que la presencia dela tonadillera en ‘Supervivientes’ rompería todos los audímetros.

Fuentes cercanas a la cadena afirman que el caché sería mayor

Las reacciones no se han hecho esperar. Incredulidad, sorpresa, dudas, algún desmentido (por no decir desconocimiento)… Pero también confirmaciones. El diario El País, por ejemplo, señala que desde la cadena no le han desmentido la información a la vez que indican que en ‘El Programa de Ana Rosa’ han dado detalles de las negociaciones. Justamente desde este programa, uno de sus presentadores, Joaquín Prat, ha venido a confirmar la noticia por boca de la cadena, simplemente pone en duda el caché: “Fuentes de la cadena nos dicen que no saben si irá o no, pero que no sería por esa cantidad de dinero”, a lo que el periodista Antonio Rossi ha dicho que “sería por más”.

Sus negociaciones han sido con las altas esferas de la cadena

No estamos hablando de cualquier concursante. Estamos hablando de Isabel Pantoja Martín, la personas que más páginas de revistas y minutos de televisión ha protagonizado en los últimos 20 años. Una persona inaccesible para la mayoría de los periodistas (por mucho que algunos hablen por boca de ella) y cuyas negociaciones se realizan únicamente con las altísimas instancias de las cadenas y productoras de televisión. Y ahí se quedan esas negociaciones, en sus despachos.

No es la primera vez que negocia para participar en un reality

De hecho, aunque la productora del programa ha desmentido a La Vanguardia que Isabel Pantoja vaya a participar en ‘Supervivientes’ (eso sí, no ha dicho nada de las negociaciones), una fuente totalmente solvente de esta misma productora reconoce a este medio las conversaciones con la tonadillera y asegura que no es la primera vez: “Efectivamente se ha hablado con Isabel Pantoja para acordar su participación en ‘Supervivientes’. Y no es la primera vez. Ya se ha intentado otros años. No vamos a entrar en más detalle, pero claro que nos gustaría que la cantante fuera a Honduras, aunque no depende solo de nosotros”.

Este tipo de negociaciones son bastante secretas

Preguntado por el desmentido que tanto La Vanguardia como alguna otra revista ha otorgado a la productora, la respuesta es la siguiente: “Con quien hayan hablado desde otros medios no estará al corriente de estas negociaciones, simplemente eso. Como comprenderás, de este tipo de conversaciones se entera muy poca gente”.

El momento entre el acercamiento de Isabel Pantoja y la cadena

El periodista Antonio Rossi ha confirmado lo que nos señalaba esta fuente, que ya se ha intentado en otras ocasiones la participación de Supervivientes. “No es la primera vez. Hace ya unas dos o tres ediciones ella negoció y estuvo a punto de cerrarlo. Las condiciones eran muy complicadas. Ella pedía estar en una isla aparte de los concursantes. Puso condiciones en cuanto al resto de los concursantes que sí podían estar con ella, que serían Falete y Las Mellis, a los que involucraron. De hecho, sé que hubo llamadas de teléfonos para cerrar la participación de estas personas. Pero finalmente no se pudo hacer, pero sí significó un acercamiento entre Isabel y esta cadena”.

El delicado estado de salud de su madre

Pero además de la cuestión económica y de lo mucho que se está hablando de cuál sería el caché de Isabel Pantoja, existe una cuestión personal que también podría dificultar la decisión de la tonadillera de embarcarse en esta nueva aventura: su madre, Doña Ana. El delicado estado de salud de su madre hace que Isabel Pantoja se piense dos veces lo de embarcarse en esta aventura. Eso sí, ella habría pedido poder mantenerse informada sobre cómo va evolucionando su madre y en el caso de que tuviera que abandonar la isla por motivos de salud de su madre no tener que pagar la multa que habitualmente se hace.