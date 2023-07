Isabel y Miriam han sido los segundos expulsados de 'Vaya vacaciones', el nuevo reality de Telecinco. La ex mujer e hija de Ginés, participante de 'Supervivientes' no han podido vencer a Aguasantas y su novio Juanjo, que han demostrado una gran sintonía para resolver 'El juego del pez', la prueba de expulsión de esta semana. En apenas unos minutos, se han impuesto a sus adversarias, que no han sido rival para la pareja en ningún caso.

Clarísima prueba fallida en 'Vaya vacaciones'

El juego parecía simple, en un primer momento, pero Isabel y Miriam se han enredado con las cuentas desde el minuto cero. La prueba consistía en convertir las letras del abecedario en números a partir de una frase que les había facilitado la presentadora, Luján Argüelles. Mientras Aguasantas y Juanjo han resuelto el acertijo casi de inmediato, ellas no han pasado de esa primera fase. Una vez tenían la conversión hecha, los nominados debían sumar los números y, con el resultado de la operación, abrir el candado de un cofre. Dentro, habían unas piezas de un puzzle con las que debían construir la figura de un pez.

"Habéis formado una grandísima pareja", les ha dicho Luján a los flamantes ganadores antes de dirigirse a Isabel y Miriam. A la presentadora se le notaba la frustración con las dos expulsadas de 'Vaya Vacaciones'. No entendía cómo no habían podido resolver la primera fase de la prueba.

La salida de Miriam e Isabel ha traído cola. Mientras a algunos concursantes se les saltaban las lágrimas, en otros se reflejaba la indiferencia más profunda. El lado positivo de la expulsión es que madre e hija han hecho las paces con Marta Peñate, con la que habían mantenido una relación llena de altibajos. "Es un amor-odio", reconocía Marta tras despedirse de ambas.

Tras la expulsión de la pareja, que se suma a la de Rafa Martínez y Carmen Nadales la semana pasada, el equipo azul de 'Vaya vacaciones' se ve ahora muy perjudicado y en clara desventaja. Solo quedan Makoke y Javi y Rubén y Carmen, para hacer frente al resto de concursantes, integrados en el rojo, y luchar por los 25.000 euros del premio final. .