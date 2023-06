Isa Pantoja y Alma Bollo: bronca subida de tono en el plató de 'Supervivientes'

Alma Bollo regresó de Honduras al ser expulsada de 'Supervivientes' por el público hace una semana. Con su llegada se enfrentaba a su paso por el concurso. En plató esperaban su hermano Manuel Cortés, su madre Raquel Bollo y otros familiares en la grada de público. La noche se complicó cuando revisionó las broncas que había tenido en la playa con Asraf el pasado martes 13 de junio. Isa Pantoja, pareja del concursante, le defendía en plató. Ni los lazos familiares que les une por Isabel Pantoja pudieron evitar el enfrentamiento que se vivió tras terminar 'Tierra de nadie'. "Vi a Isa temblando, no podía hablar", asegura Carmen Borrego, testigo de lo sucedido.

La tensión que se vivió en directo continuó después, dirigiéndose a la hermana de Terelu Campos y a Alexia Rivas por lo que comentaron. "Se monta una gorda, cojo a Isa y digo 'vámonos de aquí", narra sobre el momento en que se apartaron y se fueron del plató. No pudieron hablar ni con Manuel, ni con Alma, ni con Raquel, fue tarea imposible: "Pasé angustia porque son personas que no se puede dialogar con ellos". Llegó a oír incluso como la ex concursante se dirigía a la recién llegada "fantasma del pasado". Se escuchó, concretamente, un "te vas a cagar". La discusión fue desagradable para todos, incluido el presentador y otros invitados de la noche.

"No estaban de acuerdo con lo que se había dicho, a un presentador hay que respetarle", confiesa Marina, la defensora de Artùr, sobre el momento en el que Raquel Bollo pudo recriminarle algo. Antes de que esto sucediera, los reproches fueron la constante. "Diecisiete personas no pueden estar equivocadas, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las imágenes que vemos es porque el me dice que yo he vendido a mi familia en un Deluxe", le sentenció Alma Bollo a Isa Pantoja. Por su parte, la colaboradora se mostró tajante y le dio un consejo, que no le gustó nada: "Estás muy soberbia, tienes que demostrar la humildad".

'Sálvame' desvela qué paso tras la bronca de Isa Pantoja y Alma Bollo: "Lo que se vio fue inaudito"

Era 'Sálvame' el programa que descubrió que sucedía después de la bronca entre Isa Pantoja y Alma Bollo a su regreso. Lo que continuó a ese cruce de acusaciones lo definen como "inaudito". "Montaron un circo imparable, hasta tal punto que miembros de la producción sacaron del plató, acompañados de seguridad, a Isa y Carmen", desveló Mayte Ametlla. Pero, ¿Qué sucedió realmente? Solo tienen la versión de alguno de los testigos. "La realidad es que fue un comportamiento bajuno, muy poco digno de gente que trabaja en televisión, con dedos señalando. Fue a más, hasta tal punto que no solo estaban los Bollo, sino miembros de la familia que estaban en la grada increpando a las dos", aseguraron.