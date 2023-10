La situación de Isabel Pantoja con sus hijos cada vez es más tensa. Hace tan solo unos días, Antonio Rossi dio a conocer en Telecinco que la tonadillera “está harta de sus hijos”, hasta el punto de tener clara su última voluntad: “Está harta de muchas cosas y cuando fallezca quiere que nadie ni la vea ni le hagan una sala en un tanatorio ni haya funeral y menos estén sus hijos”, revelaba el periodista. Unas palabras a las que ahora ha tenido oportunidad de responder Isa Pantoja a través de ‘Vamos a ver’.

En un primer momento, Joaquín Prat y los colaboradores del programa de la cadena de Fuencarral han comparado las circunstancias que atraviesa el clan Pantoja con las de la familia de Fernando Fernández Tapias, fallecido el pasado miércoles, 25 de octubre, a los 84 años de edad. Todos ellos han coincidido en que “en todas las familias cuecen habas” en un intento por calmar los ánimos de Isa Pantoja, que no considera que su situación sea similar a la del empresario: “Lo mío no tiene nada que ver porque este señor acaba de fallecer y mi madre, gracias a Dios, está viva”, ha comenzado indicando la colaboradora, para después añadir que “no tiene preocupación” por este asunto, mientras que su madre sí que parece tenerla en mente.

Al ver la reacción de su compañera, el presentador ha tomado la palabra para pronunciar una reflexión: “¿Sabes qué, Isa? A lo mejor, os tiene que llevar a todos a pensar que como tu madre sigue viva, afortunadamente durante muchos años, que todo tiene una solución”, ha espetado el maestro de ceremonias. Por su parte, al escuchar estas palabras, la tertuliana se ha sincerado: “Por supuesto, lo veo y digo, en el fondo la herencia es lo de menos, vale más una llamada o una visita”.

Isa Pantoja confía en su madre pese a todo: "No podemos saberlo"

Con sus declaraciones, Isa ha dejado entrever que poco o nada le importa la cantidad económica que pueda dejar en sus arcas la intérprete de ‘Marinero de luces’ tras su fallecimiento. La hermana de Kiko Rivera prefiere contar con su compañía en vida, pero lo cierto es que carece de ella hasta el punto de que la tonadillera no quiso asistir a la boda de la joven con Asraf Beno el pasado 13 de octubre.

Aun así, la peruana quiere confiar en su progenitora y no termina de creerse el testimonio de Antonio Rossi: “No he escuchado a mi madre decir que no quiere que estemos en su funeral, así que ni me lo creo ni dejo de creérmelo (…) Ella no me lo ha dicho, por eso no puedo responderle a ella. Hablar de una cosa como un funeral… La muerte no tiene edad y no podemos saberlo. No me gusta hablar de eso… Y menos si es mi madre”, ha zanjado, dejando entrever que se trata de un tema que le incomoda. Algo que ya demostraba hace pocos días cuando se encontraba con la prensa y aseguraba que le “parece un poco feo” hablar “de un supuesto” en una época marcada por “tanta guerra y tanta muerte”.