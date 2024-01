Isa Pantoja ha sido la gran invitada sorpresa de la última gala de los martes de 'GH DÚO' a los pocos días de darle una sorpresa por su aniversario. La ocasión lo merecía y ella no ha querido pasar por alto la oportunidad. Su rencuentro con Asraf Beno ha coincidido con una fecha más que señalada para él: su 28 cumpleaños. "Me gustaría pasarlo con Isa, con mi familia", comenzaba explicando el joven desde el confesionario, visiblemente nervioso. Su mujer ha aparecido a los pocos minutos en una gran pantalla y él no ha podido reprimir la emoción. "Cari, qué guapa estás", no ha parado de decirle a la hija de Isabel Pantoja. Ella, que comenzaba su intervención mucho más comedida, no ha podido evitar llorar al trasladarle todo el cariño de su familia y, en especial, de Alberto, el hijo de ella con el que Asraf convive.

El tierno mensaje de Isa Pantoja a su marido en pleno directo de 'GH Dúo'

"Que te quiero muchísimo. Que te veo siempre en el 24 horas. Aunque sean las tres de la mañana, las cuatro. Yo estoy aquí para verte siempre". Con estas palabras de aliento, comenzaba la intervención estelar de Isa Pantoja en pleno directo de 'GH Dúo'. Al otro lado de la pantalla, eso así. La colaboradora de 'Vamos a ver' no ha podido reunirse con Asraf Beno en la casa de Guadalix, aunque Ion Aramendi, presentador del debate, le ha extendido la invitación para otra ocasión.

"Alberto también se quería quedar para saludarte, pero es tarde y no puede. Pero quiere que te diga que mañana tiene su primer partido de baloncesto", ha continuado explicando la hija de Isabel Pantoja en referencia a su hijo. Con su mención al pequeño de la familia, la joven ha dejado entrever la maravillosa relación que mantienen Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla, y su marido. Inmediatamente después, al tiempo que seguía hablando en carrerilla, a Isa se le escapan unas lágrimas que ella misma no había previsto. "No quería emocionarme porque solo quiero trasladarte todo positivo. No sé por qué de repente estoy así. Tu familia, tu madre, tus hermanos, he hablado con ellos. Que te desean un feliz cumpleaños. Que les haces llorar todo el rato. Que te quieren un montón", le ha trasladado a Asraf Beno.

La hija de Isabel Pantoja saca de dudas a Asraf Beno sobre su embarazo

El tierno momento que han protagonizado Isa Pantoja y su marido en 'GH Dúo' ha alcanzado su punto álgido cuando Asraf, incapaz de contenerse, se ha acercado a la pantalla y ha empezado a acariciar a su mujer. A ella se le escapaba una risa nerviosa, consciente de que no estaban solos ni mucho menos. "Me encanta que te lo estés pasando super bien. Vive el concurso a tope. Que te quiero. Que lo estás haciendo super bien. Me siento super orgullosa de como eres, aunque suene a cliché. De la persona que tengo como marido. Que con tu corazón y con la educación que tienes vas a llegar muy lejos", le animaba la también estudiante de derecho evidenciando lo enamoradísima que está de su chico.

Una vez terminados los agasajos lógicos, Asraf ha querido saber si su mujer estaba embarazada. Recordemos que el concursante entró en el 'reality' condiciendo con un retraso del periodo de Isa Pantoja, de ahí su pregunta. Ella, por su parte, ya desmintió la noticia hace una semana en 'Vamos a ver', donde colabora. "Bueno, Cari, cuando salga tenemos todo el tiempo del mundo para intentarlo", ha sentenciado su marido tras conocer que, por el momento, no será padre.