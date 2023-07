Isa Pantoja rompe su silencio sobre el estado de salud de su hermano

Dado el delicado estado de salud de Kiko Rivera, son muchos los amigos y familiares que permanecen atentos a su evolución. Aunque Isa Pantoja no goza de una muy buena relación con su hermano, lo cierto es que es conocedora del punto en el que se encuentra el DJ y así lo ha explicado durante su aparición en El Programa de Ana Rosa. Un momento en el que ha hablado largo y tendido sobre el asunto pese a no haberlo hecho previamente cuando se ha encontrado con la prensa.

Vídeo: Europa Press

En su esperada reaparición en el programa de las mañanas de Telecinco, la colaboradora ha opinado sobre las palabras de su hermano en Instagram: "Con mi hermano no tengo relación por razones obvias, pero estoy enterada. Lo importante para mí es que esté bien, me informa mi madre, me informa de todo y con ella es con la que tengo contacto", comenzaba explicando la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja recuerda el espaldarazo de Irene Rosales

No obstante, y pese a no estar dispuesta a tender puentes con Kiko, Isa ha asegurado alegrarse por el acercamiento entre éste y su progenitora. Algo que en octubre no pudo suceder por expreso deseo de Irene Rosales: "Mi madre quiso ir pero al final no fue, si alguien se lo impidió o por qué fue eso no lo sé, el caso es que al final no pudo verlo. Después de eso no han tenido relación y desconozco que hayan hablado estos meses. Supongo que sí. No veo esta visita como gravedad sino como algo normal si tienen relación, ella le ha acompañado como madre que es", justificaba la tertuliana, defendiendo así la postura de Isabel a la hora de estar del lado de su hijo en unas circunstancias absolutamente complejas.

Del mismo modo, la sobrina de Bernardo Pantoja ha recordado que ella tampoco pudo estar al lado de su hermano cuando le dio el ictus: "En ese momento me enteré por un amigo, cojo un coche para poder ir al hospital y estaba desesperada. Quería verle y saber y no pude entrar, pues entiendo que esta vez tampoco. Hago lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que saber y me he preocupado. Lo que tengo que hacer lo he hecho en todo momento", aseguraba. Unas palabras con las que ha lanzado una pulla tanto a su hermano como a la esposa de éste al estar siguiendo el mismo modus operandi que hace casi nueve meses.

La colaboradora, firme contra su hermano pese a todo

Sea como fuere, si algo tiene claro Isa es que tiene motivos suficientes para no hablar con el hermano de Cayetano Rivera. Fue una entrevista de Kiko la que detonó su relación por completo al hacer referencia a unos supuestos episodios del pasado que tuvieron como protagonista a Isa: "Por todas las cosas que pasaron a él le puse una demanda y se la quité por lo que pasó, aunque no me recibiese (en el hospital) era mejor dejarlo todo aparte hasta un cierto límite", ha indicado la exconcursante de La Casa Fuerte.

Entre tanto, Isabel Pantoja y Kiko Rivera acercan posturas

Por su parte, Isabel Pantoja ha repetido su visita al hospital en el que permanece ingresado su hijo. Ha sido durante esta misma mañana cuando los medios de comunicación han grabado a la intérprete de Marinero de luces llegando al centro médico en cuestión para reencontrarse con el cantante. Unos minutos en los que ha intentado pasar desapercibida para los reporteros sin mucho éxito, razón por la que finalmente ha accedido a levantar su brazo para saludarles. Sin duda alguna, un paso al frente que el propio Kiko ha querido agradecer en redes sociales: "Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", escribía.