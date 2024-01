La sorpresa de Isa Pantoja a Asraf por su aniversario en 'GH Dúo'

Cinco años después de que los caminos de Isa Pantoja y Asraf Beno se cruzaran en 'GH VIP', el modelo vuelve a estar dentro de la casa de Guadalix. Este aniversario lo ha vivido de forma emotiva y con un bonito regalo que llegaba por parte de su mujer con quien se casó el pasado mes de octubre. La hija de Isabel Pantoja le ha dedicado una tierno carta en 'GH Dúo'.

Asraf ha leído la misiva en directo y no ha podido evitar las lágrimas. En la misma Isa Pantoja ha hecho balance de su relación y ha echado la vista atrás para recordar los comienzos de la misma. "Parece mentira que hayan pasado cinco años y justo ahora estés donde nos conocimos, donde empezó todo. Te echo de menos, pero es como si estuvieras conmigo porque Alberto y yo te vemos siempre en el 24 horas". La hija de la tonadillera le ha recordado que es el "amor" de su vida y que solo quiere verle disfrutar cada momento de esta nueva aventura televisiva. "Disfruta lo bueno y lo malo. Este aniversario no lo podemos vivir juntos, pero piensa que cuando salgamos haremos todos los planes que dejamos pendientes. Te amo".

Asraf, muy emocionado con las palabras que le ha dedicado su mujer

"Tenemos que aprender a valorar cada momento y cada cosa", ha subrayado el marido de Isa Pantoja tras leer la carta. Ha insistido en que fuera es habitual que su chica le diga que le quiere, pero dentro de la casa todo se magnifica. "Aquí te llega todo tanto. Este mensaje me anima mucho. Me encanta que esté orgullosa de mí. Al final ese reality en el que nos conocimos siempre lo recuerdo. Recuerdo los momentos que pasé con ella y estoy viviendo una experiencia única".

Muy emocionado, ha aprovechado para enviarle unas cálidas palabras en este quinto aniversario. "Te amo muchísimo, te quiero y techo mucho de menos. Pienso en ti cada día, en cada momento, todos los momentos que vivimos aquí me recuerdan a ti. Te echo de menos". Asraf no ha dudado en reconocer que lo mejor de estos últimos años ha sido la evolución que han sufrido tanto individualmente como en pareja: "Cómo he crecido con ella. Hemos crecido como pareja, cómo hemos avanzado tras muchos tropiezos y muchas cosas. Estamos aquí unidos, queremos un futuro juntos y muchas cosas juntos. En este tiempo la quiero igual que si fuera el primer año. Lo vivo con las mismas ganas y mirando hacia delante, siempre juntos. Siempre pongo ejemplos de cuando seamos mayores".