Jessica Bueno es uno de los personajes estrella de la presente edición de 'GH VIP'. La sevillana ha entrado en la casa de Guadalix tras una etapa de profundos cambios en su vida. A finales del año pasado se separó de su marido, Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños, y actualmente mantiene una relación con el empresario Pablo Marqués. La modelo tiene un hijo mayor, Fran, fruto de una relación con Kiko Rivera. Precisamente la que fuera su cuñada, Isa Pantoja, se ha pronunciado sobre su participación en el reality.

La hija de Isabel Pantoja no ha dudado en mojarse y manifestar públicamente que le está encantando la imagen que está dando Jessica Bueno en 'GH VIP'. "Me está gustando Jessi porque desprende buen rollo, tiene personalidad, y siempre intenta ver el lado bueno de la gente aunque todos estén en contra", afirmaba. Respecto a los enfrentamientos que está teniendo en las últimas horas con algunos compañeros, entre ellos, Oriana Marzoli, Isa Pantoja también se ha pronunciado. "Por favor que dejen ya a Jessica💔🥺".

Jessica Bueno se sincera dentro de la casa de Guadalix

El concurso de la sevillana no solo cuenta con el beneplácito de Isa Pantoja, también de su prima Anabel. La 'influencer', que ha vuelto a Telecinco como colaboradora del reality, reconocía que nunca se la hubiese imaginado participando. "Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorprendido muchísimo, la he visto demasiado simpática, hablando de todo. Me mola porque están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía. Y me alegro de que diga esas palabras porque esto se trata de una convivencia y no hablar de tus cosas personales".

Jessica Bueno se está sincerando con sus compañeros a quien les ha hablado de su actual novio. "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo 'es el hombre perfecto', y lo he intentado dejar... un montón de veces a obligarme a no estar con nadie". Este le escribía una romántica carta a través de las redes donde le decía que estaba disfrutando con su aventura televisiva. "Me encanta verte vivir cosas buenas… cosas para ti y solo para ti. Por fin… ya iba siendo hora. Que sigas brillando así de bien y yo lo siga viendo desde mi mundo dándote la libertad y el espacio que te mereces".