Isa Pantoja, nuevo fichaje estrella de 'Cuentos Chinos'

En un intento por mejorar sus audiencias, ‘Cuentos Chinos’ ha fichado a una colaboradora totalmente inesperada. Teniendo en cuenta que en poco más de dos semanas es su boda, Jorge Javier Vázquez no ha querido dejar pasar la oportunidad de incluir en su elenco a Isa Pantoja, a quien él mismo va a acompañar al altar el próximo 13 de octubre.

Ha sido durante la noche de este lunes, 25 de septiembre, cuando el de Badalona ha hecho frente a su tercera semana en el access de Telecinco. Sin embargo, lo que probablemente la audiencia no había podido llegar a imaginar es que su invitada de honor sería la hija de Isabel Pantoja, con quien Jorge Javier Vázquez guarda una estrecha relación. Un momento en el que ambos han hablado largo y tendido sobre el papel que tendrá el presentador como padrino en el enlace: “Yo estaba en Creta de vacaciones, era un viernes por la noche y me saltaron un montón de mensajes al día siguiente diciéndome ‘qué bonito lo de Isa Pi’. Y yo no sabía lo que era y me enteré que iba a ser el padrino”, ha confesado el catalán.

Por su parte, la hermana de Kiko Rivera ha admitido que “no sabía si lo iba a aceptar”. Pero lo cierto es que Jorge Javier ha accedido con mucho gusto: “¿Sabes por qué lo acepté? Porque esta niña ha recibido tantos feos en su vida que en lo que de mí dependa le hago de padrino y estoy a su total disposición para hacer lo que ella quiera. Puedes contar conmigo para lo que quieras”, ha asegurado, visiblemente emocionado.

Todos los detalles de la boda de Isa Pantoja

Por si fuera poco, la hija de la tonadillera ha revelado algunos detalles como el color de su liga, azul, y la firma de su traje nupcial, el cual tendrá el sello de Hannibal Laguna. Serán 140 los invitados que puedan ver a la novia de blanco en primera persona y también disfrutarán de un baile en el que la canción escogida por los novios ha sido ‘Si nos dejan’.

Después de pasar unos minutos hablando sobre los preparativos de la boda y la escasa relación que a día de hoy mantiene con su madre, Isa Pantoja ha hecho un anuncio cuanto menos sorprendente. Y es que, la joven continuará con su trayectoria en la pequeña pantalla como tertuliana en el programa de las noches de Telecinco, que cuenta con la baja de Bárbara Rey por su desacuerdo con la entrevista que le hizo el presentador.

Ahora, la prima de Anabel Pantoja da pistoletazo de salida a una nueva etapa a nivel profesional en la que estará acompañada por uno de los pilares fundamentales de su vida. Isa ha reconocido tener muchas ganas de aportar buenos momentos a ‘Cuentos Chinos’ de lunes a miércoles y dar lo mejor de sí misma para hacer crecer el nuevo proyecto de Jorge Javier tras la cancelación de ‘Sálvame’.