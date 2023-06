Isa Pantoja no entra al trapo de 'Supervivientes' en su cara a cara con Alma Bollo

Alma Bollo ha podido conocer este domingo, durante el debate de 'Supervivientes', algunos de los comentarios que se han hecho desde el exterior sobre su paso por el reality de aventuras. En ellos, aparecía, de forma muy resumida, algunas de las discusiones que han protagonizado Raquel Bollo e Isa Pantoja en los platós. Ante esto, las dos primas han tenido la oportunidad de hablar la una con la otra. La hija de la colaboradora le ha lanzado un duro reproche, mientras que la hija de la tonadillera ha preferido no entrar al trapo.

"Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, en mi casa me han enseñado a tener educación con las personas mayores que yo", decía Alma Bollo después de ver el vídeo resumido de los rifirrafes entre su madre y su prima. Además, se quejaba de no poder opinar abiertamente porque no tenía toda la información. Esto mismo aseguraba Isa Pantoja, quien prefería no hablar sobre la situación y esperar a que la concursante regresara de Honduras para hablar en persona. "Me parece injusto porque no tiene toda la información. Hay que tenerle respeto a todo el mundo, las mayores a las pequeñas y las pequeñas a las mayores", argumentaba la hija de la tonadillera.

No contenta con esto, Isa Pantoja explicaba que Raquel Bollo se había encargado de defender tanto a Manuel Cortés como a Alma Bollo y ella había hecho lo propio con su pareja, Asraf Beno. "Aquí no hay show ninguno, esto es la realidad, es una cosa que vosotros habéis vivido allí. Nosotras solamente hemos estado defendiendo nuestras posturas", admitía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. No contenta con esto, la joven seguía defendiendo que los vídeos que le habían puesto a su prima pertenecían al concurso de su hermano, algo que le parecía injusto. "Voy a esperar a que vengas a plató para que puedas ver todo", comentaba.

Isa Pantoja quiere hablar con Alma Bollo fuera de cámaras

En su corta conversación, Isa Pantoja ha reconocido que ha habido ciertos comportamientos que ha tenido su prima con Asraf que no le han gustado. Aunque optaba por no crear ningún drama y no entrar en el juego del programa. "Si este es el precio que tengo que pagar para ir a la final os agradezco que me hayáis echado, porque me parece un circo en el cual no voy a entrar...Lo que tenga que hablar contigo lo hablaré en casa, como lo he hecho siempre. Yo no me voy a pelear con absolutamente nadie de mi familia en un plató de televisión, ni por 'Supervivientes', ni por 200.000 euros. Lo hablaré fuera", insistía la hija de Raquel Bollo. Hay que esperar a que vuelva la concursante de Honduras para ver en qué queda todo.