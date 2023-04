Isa Pantoja, indignada: "Manuel Cortés ha hecho más portadas que Asraf"

Isa Pantoja no se calla. La joven está siguiendo al detalle el concurso que está haciendo Asraf Beno en 'Supervivientes'. El modelo continúa manteniendo una relación muy tensa con Manuel Cortés y Alma Bollo. Los tres han protagonizado una gran bronca que ha sido emitida en 'Conexión Honduras'. La reacción de la hija de Isabel Pantoja ha sido rotunda.

"Es absolutamente mentira que Asraf está basando su concurso en discutir con ellos. En ningún momento él está sacando el tema. Son ellos los que hablan de él cuando no está delante. Me sorprende los comentarios de la tele. Aquí todo el mundo ha hablado. Manuel ha hecho más portadas que Asraf. Yo pregunto: ¿Para qué vais allí los dos?", espetaba visiblemente molesta. Además, ha habido un comentario de Manuel Cortés que no le ha gustado en absoluto. "La gente no se acuesta con una persona. La gente se enamora. No entiendo cómo se mete conmigo para hacer daño a mi pareja. No entiendo por qué se le está recriminando esto a Asraf. Es una cosa que me indigna".

La gran bronca de Asraf con Manuel Cortés y Alma Bollo

"Eres el más falso de todo Supervivientes, pena me da que estés con familia mía", le reprochaba Manuel Cortés a Asraf. Además, le recordaba que era consciente del interés que despierta su relación con Isa Pantoja en el exterior. "Quiere hacerse un concurso a costa mía. No puedo aguantar esto. A mí no me va la mentira. No me va el show. Tiene una fijación con mi hermana y conmigo. ¿Sabes por qué? Somos familia de su mujer. Yo siempre he ido con humildad y nobleza por la vida. Yo me voy y le dejamos a él haciendo su parafernalia".

Desde el plató, Isa Pantoja ha defendido a su chico a capa y espada. "A Asraf no se le puede decir que no es buen superviviente. Si no fuera por él Manuel llevaría comiendo arroz crudo dos semanas. Me ha molestado todo. No entiendo por qué se saca lo de la familia otra vez. Por eso Asraf le dice que no saque a la familia otra vez. Me parece desproporcionado todo esto", ha subrayado. La joven ha insistido en que son los hijos de Raquel Bollo los que están sacando los temas familiares.